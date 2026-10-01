Deux pannes ralentissent les trains dans l’Eure et les Yvelines ce jeudi matin

À Villennes-sur-Seine (Yvelines), c’est un passage à niveau en panne qui impose une réduction de vitesse aux trains circulant vers Poissy et Mantes-la-Jolie. Des techniciens du gestionnaire du réseau sont sur place. La SNCF indiquait que le trafic pourrait rester perturbé jusqu’à 9 h 30.



Ces deux incidents peuvent allonger les trajets à ces heures de pointe. L’ampleur des retards et l’heure effective du retour à la normale restent à confirmer. A cette heure, aucune information n’annonce la suppression de trains directement liée à ces pannes. Les usagers peuvent vérifier leur départ sur la page Info trafic de Nomad Train⁠.

