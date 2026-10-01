Deux pannes ralentissent les trains dans l’Eure et les Yvelines ce jeudi matin

À Glos-Montfort, sur la commune de Glos-sur-Risle (Eure), une panne d’installation en gare perturbe les circulations en direction de Brionne. Par mesure de sécurité, les trains doivent ralentir entre Elbeuf et Brionne pendant les vérifications et les réparations.
L’alerte SNCF a été diffusée à 7 h 57 et concernait trois circulations dans son flux d’information. La compagnie annonçait initialement des perturbations jusqu’à 9 heures.
L’alerte SNCF a été diffusée à 7 h 57 et concernait trois circulations dans son flux d’information. La compagnie annonçait initialement des perturbations jusqu’à 9 heures.
Les trains ralentis entre Poissy et Mantes
À Villennes-sur-Seine (Yvelines), c’est un passage à niveau en panne qui impose une réduction de vitesse aux trains circulant vers Poissy et Mantes-la-Jolie. Des techniciens du gestionnaire du réseau sont sur place. La SNCF indiquait que le trafic pourrait rester perturbé jusqu’à 9 h 30.
Ces deux incidents peuvent allonger les trajets à ces heures de pointe. L’ampleur des retards et l’heure effective du retour à la normale restent à confirmer. A cette heure, aucune information n’annonce la suppression de trains directement liée à ces pannes. Les usagers peuvent vérifier leur départ sur la page Info trafic de Nomad Train.
Ces deux incidents peuvent allonger les trajets à ces heures de pointe. L’ampleur des retards et l’heure effective du retour à la normale restent à confirmer. A cette heure, aucune information n’annonce la suppression de trains directement liée à ces pannes. Les usagers peuvent vérifier leur départ sur la page Info trafic de Nomad Train.
🟠 #FlashInfoTraficNomadTrain 7h37 ⚠️ Panne d'un passage à niveau en gare de Villennes-sur-Seine sur la ligne Le Havre-Paris. ➡️Les trains de cette ligne vont recevoir des consignes pour traverser la zone du passage à niveau en toute sécurité et à vitesse réduite. Des retards sont ainsi à prévoir. ⌛️ L'heure de reprise normale du trafic est estimée à 9h25. Une question ? Je suis là pour vous répondre💬— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 1, 2026
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