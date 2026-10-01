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Tags : Eure, SNCF. Perturbations, Yvelines


Deux pannes ralentissent les trains dans l’Eure et les Yvelines ce jeudi matin


Une installation en gare de Glos-Montfort et un passage à niveau à Villennes-sur-Seine sont en panne ce jeudi 1er octobre. La SNCF a réduit la vitesse des trains dans les deux secteurs, avec des perturbations possibles sur les trajets du matin.


Publié le Jeudi 1 Octobre 2026 à 08:35


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À Glos-Montfort, sur la commune de Glos-sur-Risle (Eure), une panne d’installation en gare perturbe les circulations en direction de Brionne. Par mesure de sécurité, les trains doivent ralentir entre Elbeuf et Brionne pendant les vérifications et les réparations.

L’alerte SNCF a été diffusée à 7 h 57 et concernait trois circulations dans son flux d’information. La compagnie annonçait initialement des perturbations jusqu’à 9 heures. 

Les trains ralentis entre Poissy et Mantes

À Villennes-sur-Seine (Yvelines), c’est un passage à niveau en panne qui impose une réduction de vitesse aux trains circulant vers Poissy et Mantes-la-Jolie. Des techniciens du gestionnaire du réseau sont sur place. La SNCF indiquait que le trafic pourrait rester perturbé jusqu’à 9 h 30. 

Ces deux incidents peuvent allonger les trajets à ces heures de pointe. L’ampleur des retards et l’heure effective du retour à la normale restent à confirmer. A cette heure, aucune information n’annonce la suppression de trains directement liée à ces pannes. Les usagers peuvent vérifier leur départ sur la page Info trafic de Nomad Train⁠.
 


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