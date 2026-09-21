Saint-Pierre-lès-Elbeuf : un blessé grave après une explosion dans l’usine Pharmasynthèse

Une explosion a touché ce lundi un atelier de l’usine Pharmasynthèse, en Seine-Maritime. Une personne grièvement blessée a été évacuée par hélicoptère.

Publié le Lundi 21 Septembre 2026 à 19:01