Saint-Pierre-lès-Elbeuf : un blessé grave après une explosion dans l’usine Pharmasynthèse

La société PHALa société Parasynthèse a été créée en 1983. Elle emploie une trentaine de personnes sur son site de Saint-Pierre-lès-Elbeuf - Illustration © Google Maps
Une importante intervention des secours s’est déroulée dans l’après-midi du lundi 21 septembre 2026 sur le site de Pharmasynthèse, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Une explosion s’est produite dans un atelier de cette usine classée Seveso seuil bas.
Selon les informations de notre confrère France 3 Normandie, une personne a été grièvement blessée et héliportée par les secours. Les circonstances de l’explosion et son origine n’étaient pas précisées dans les premiers éléments disponibles.
Selon les informations de notre confrère France 3 Normandie, une personne a été grièvement blessée et héliportée par les secours. Les circonstances de l’explosion et son origine n’étaient pas précisées dans les premiers éléments disponibles.
Pas de confinement des riverains
La mairie, interrogée par plusieurs médias, confirme que l’explosion est survenue dans un atelier de manipulation. Elle indique que la situation a été rapidement maîtrisée par les sapeurs-pompiers, sans émanation signalée ni mesure de confinement. Le Plan communal de sauvegarde n'a pas été activé.
L’entreprise Pharmasynthèse conçoit et fabrique des ingrédients destinés aux produits pharmaceutiques et cosmétiques. Ce site industriel emploie une trentaine de salariés.
L’entreprise Pharmasynthèse conçoit et fabrique des ingrédients destinés aux produits pharmaceutiques et cosmétiques. Ce site industriel emploie une trentaine de salariés.