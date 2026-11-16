Un automobiliste a été interpellé dimanche 15 novembre, vers 19 heures, après une série de manœuvres dangereuses dans les rues de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime).



Sous les yeux d’une patrouille de polioce, le conducteur âgé de 33 ans a d’abord manqué son virage à gauche en venant de la rue Marie-Sanson, heurtant le trottoir. Il a poursuivi sa route avant de rater un second virage, rue de la Mare-Maury, évitant de peu un mur.



Les policiers ont procédé à son contrôle. L’éthylomètre a révélé un taux particulièrement élevé de 1,47 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit près de 3 grammes par litre de sang.



L’homme a été placé en garde à vue et son véhicule immobilisé puis conduit en fourrière.