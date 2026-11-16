En patrouille avenue Franklin-Roosevelt, les policiers ont remarqué une voiture qui s’éloignait rapidement à leur approche. Interceptés, ses deux occupants, âgés de 28 et 22 ans, ont expliqué qu’ils effectuaient des dérapages sur le parking. Une version qui n’a pas convaincu les fonctionnaires, aucune trace de pneus n’étant visible au sol.
Lors du contrôle, les policiers ont constaté que le conducteur dégageait une forte odeur de gazole. En inspectant l’endroit où la voiture se trouvait initialement, ils ont remarqué la présence d'un poids lourd dont le bouchon de réservoir avait été retiré. À proximité se trouvaient un jerrican rempli de carburant et un tuyau d’arrosage.
Soupçonnés d’avoir siphonné le réservoir du camion, les deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue.
Lors du contrôle, les policiers ont constaté que le conducteur dégageait une forte odeur de gazole. En inspectant l’endroit où la voiture se trouvait initialement, ils ont remarqué la présence d'un poids lourd dont le bouchon de réservoir avait été retiré. À proximité se trouvaient un jerrican rempli de carburant et un tuyau d’arrosage.
Soupçonnés d’avoir siphonné le réservoir du camion, les deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue.