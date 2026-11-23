Deux femmes ont perdu la vie à la suite de l’accident survenu samedi 21 novembre dans le centre-bourg de Saint-Nicolas-d’Aliermont, en Seine-Maritime. La mairie a confirmé le décès de la seconde victime dans un message publié sur Facebook.



Les deux femmes marchaient sur le trottoir, rue Édouard-Cannevel, lorsqu’elles ont été fauchées par une voiture après une collision. Le premier bilan faisait état d’une piétonne décédée et d’une autre grièvement blessée.



La seconde victime, transportée en urgence absolue à l’hôpital d’Amiens (Somme) « a succombé à ses blessures » indique la municipalité..

