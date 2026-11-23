Deux femmes ont perdu la vie à la suite de l’accident survenu samedi 21 novembre dans le centre-bourg de Saint-Nicolas-d’Aliermont, en Seine-Maritime. La mairie a confirmé le décès de la seconde victime dans un message publié sur Facebook.
Les deux femmes marchaient sur le trottoir, rue Édouard-Cannevel, lorsqu’elles ont été fauchées par une voiture après une collision. Le premier bilan faisait état d’une piétonne décédée et d’une autre grièvement blessée.
La seconde victime, transportée en urgence absolue à l’hôpital d’Amiens (Somme) « a succombé à ses blessures » indique la municipalité..
Les deux femmes marchaient sur le trottoir, rue Édouard-Cannevel, lorsqu’elles ont été fauchées par une voiture après une collision. Le premier bilan faisait état d’une piétonne décédée et d’une autre grièvement blessée.
La seconde victime, transportée en urgence absolue à l’hôpital d’Amiens (Somme) « a succombé à ses blessures » indique la municipalité..
La mairie appelle à respecter l’intimité des familles
Le maire et les élus ont renouvelé leurs condoléances aux familles et exprimé leur soutien aux blessés et aux témoins. La municipalité demande aussi aux internautes de faire preuve de retenue dans leurs commentaires sur l’accident, par respect pour les proches des victimes.
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