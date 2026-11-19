Un automobiliste a terminé sa course dans un fossé, mercredi 18 novembre, vers 22 h 30, sur la route départementale 486, à Saint-Léonard (Seine-Maritime).
À l'arrivée des policiers, le conducteur, âgé de 31 ans, a expliqué avoir quitté la chaussée alors qu'il utilisait son téléphone portable au volant. Indemne, il n'a pas souhaité l'intervention des sapeurs-pompiers.
À l'arrivée des policiers, le conducteur, âgé de 31 ans, a expliqué avoir quitté la chaussée alors qu'il utilisait son téléphone portable au volant. Indemne, il n'a pas souhaité l'intervention des sapeurs-pompiers.
Un taux d'alcoolémie de 1,84 g dans le sang
Mais les policiers ont rapidement constaté que l'automobiliste dégageait une forte odeur d'alcool et présentait une démarche légèrement titubante.
Soumis à un dépistage, il a été contrôlé positif. L'éthylomètre a révélé un taux de 0,92 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit l'équivalent de 1,84 g par litre de sang.
Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention administrative immédiate et son véhicule accidenté a été pris en charge par le garage de permanence. Il devait être entendu par les enquêteurs à l'issue de son dégrisement.
Soumis à un dépistage, il a été contrôlé positif. L'éthylomètre a révélé un taux de 0,92 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit l'équivalent de 1,84 g par litre de sang.
Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention administrative immédiate et son véhicule accidenté a été pris en charge par le garage de permanence. Il devait être entendu par les enquêteurs à l'issue de son dégrisement.