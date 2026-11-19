Saint-Léonard : distrait par son téléphone, il finit dans le fossé avec 1,84 g d’alcool dans le sang

Le conducteur alcoolisé, déconcentré par son téléphone portable, a perdu le contrôle de sa voiture - Illustration © Pexels

Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture mercredi soir sur la D486, près de Fécamp. Son alcoolémie dépassait largement la limite autorisée.

Publié le Jeudi 19 Novembre 2026 à 12:59 Mis à jour : 19/11 - 13:09