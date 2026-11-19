Un palmier situé dans les jardins de l’hôtel de ville de Bolbec avait été incendié le 9 septembre dernier. À la suite de ces dégradations, la municipalité avait déposé plainte.
Les investigations menées par les policiers du commissariat de Bolbec-Lillebonne ont permis d’identifier l'incendiaire présumé. Convoqué puis placé en garde à vue, ce jeune homme de 18 ans a reconnu être l’auteur des faits.
Les investigations menées par les policiers du commissariat de Bolbec-Lillebonne ont permis d’identifier l'incendiaire présumé. Convoqué puis placé en garde à vue, ce jeune homme de 18 ans a reconnu être l’auteur des faits.
Condamné à quatre mois avec sursis
Déféré devant la justice hier, mercredi 18 novembre, pour être jugé en comparution immédiate, le mis en cause a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans.