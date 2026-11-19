Il avoue avoir incendié un palmier devant la mairie de Bolbec : quatre mois de prison avec sursis

Le jeune homme a écopé de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans.- Illustration © Adobe Stock

Un jeune homme de 18 ans a été condamné mercredi 18 novembre après avoir reconnu être à l’origine d’un incendie dans les jardins de la mairie de Bolbec, en Seine-Maritime.

Publié le Jeudi 19 Novembre 2026 à 12:39 Mis à jour : 19/11 - 12:52