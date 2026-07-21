Deux incendies mobilisent d’importants moyens à Évreux et Morainville-Jouveaux (Eure)

Dans le même temps, un second incendie a mobilisé les pompiers à Morainville-Jouveaux. Un atelier d’environ 80 m² a été entièrement ravagé par les flammes.



L’intervention des secours a permis de protéger un bâtiment attenant de 300 m² dans lequel était entreposée de la paille. Une propagation aurait pu donner une tout autre ampleur au sinistre. Les opérations d’extinction des derniers foyers se poursuivaient dans la soirée.



Ces deux incendies ont été classés au niveau « colonne », un dispositif permettant de coordonner plusieurs groupes d’intervention. Malgré cet engagement conséquent, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours devait gérer simultanément 22 autres interventions dans l’ensemble de l’Eure.

