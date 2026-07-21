Deux incendies mobilisent d’importants moyens à Évreux et Morainville-Jouveaux (Eure)

Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés simultanément pour deux incendies, à Évreux et à Morainville-Jouveaux - Photo Sdis27/Facebook
Un incendie s’est déclaré dans le parking souterrain d’un immeuble de cinq étages, rue Pierre-Mendès-France, à Évreux. Sur place, les secours ont engagé d’importants moyens pour empêcher les flammes de se propager aux autres véhicules et au bâtiment.
Le feu a finalement été limité à une voiture, entièrement détruite. Une trentaine d’habitants ont été évacués pendant les reconnaissances et la ventilation du parking. Deux personnes, incommodées par les fumées, ont été prises en charge puis transportées au centre hospitalier.
Le feu a finalement été limité à une voiture, entièrement détruite. Une trentaine d’habitants ont été évacués pendant les reconnaissances et la ventilation du parking. Deux personnes, incommodées par les fumées, ont été prises en charge puis transportées au centre hospitalier.
Un bâtiment rempli de paille préservé
Dans le même temps, un second incendie a mobilisé les pompiers à Morainville-Jouveaux. Un atelier d’environ 80 m² a été entièrement ravagé par les flammes.
L’intervention des secours a permis de protéger un bâtiment attenant de 300 m² dans lequel était entreposée de la paille. Une propagation aurait pu donner une tout autre ampleur au sinistre. Les opérations d’extinction des derniers foyers se poursuivaient dans la soirée.
Ces deux incendies ont été classés au niveau « colonne », un dispositif permettant de coordonner plusieurs groupes d’intervention. Malgré cet engagement conséquent, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours devait gérer simultanément 22 autres interventions dans l’ensemble de l’Eure.
L’intervention des secours a permis de protéger un bâtiment attenant de 300 m² dans lequel était entreposée de la paille. Une propagation aurait pu donner une tout autre ampleur au sinistre. Les opérations d’extinction des derniers foyers se poursuivaient dans la soirée.
Ces deux incendies ont été classés au niveau « colonne », un dispositif permettant de coordonner plusieurs groupes d’intervention. Malgré cet engagement conséquent, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours devait gérer simultanément 22 autres interventions dans l’ensemble de l’Eure.