Saint-Étienne-du-Rouvray : il refuse d'obtempérer, grille un feu rouge et arrache du mobilier urbain

Quelques instants plus tard, le fuyard ayant perdu le contrôle de son véhicule a été retrouvé rue de la République. Son SUV a percuté et arraché plusieurs éléments de mobilier urbain.



Le conducteur est alors sorti du véhicule puis s'est enfui à pied. Rapidement retrouvé, il a été rattrapé et maîtrisé dans une impasse de la rue Léon-Gambetta.



Le dépistage de stupéfiants s’est révélé négatif. Après avoir d’abord refusé de se soumettre au contrôle d’alcoolémie, l’homme a finalement soufflé dans l’éthylomètre, qui a affiché 0,49 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit près d’un gramme par litre de sang.