Saint-Étienne-du-Rouvray : il refuse d'obtempérer, grille un feu rouge et arrache du mobilier urbain

Le chauffard n'a pas semble-t-il été impressionné par le gyrophare et deux tons du véhicule de police - Illustration © Adobe Stock
Les policiers sécurisaient la chaussée avenue du Val-L’Abbé, à Saint-Étienne-du-Rouvray, lorsqu’un SUV les a dépassés à très vive allure, cette nuit de lundi à mardi, vers 1 h 10. Sous leurs yeux, le conducteur a franchi une ligne continue puis un feu rouge.
Peu impressionné par le gyrophare et le deux tons du véhicule de police, l’automobiliste a accéléré et pris la fuite en zigzaguant sur la route. avant d'être perdu de vue.
Peu impressionné par le gyrophare et le deux tons du véhicule de police, l’automobiliste a accéléré et pris la fuite en zigzaguant sur la route. avant d'être perdu de vue.
Rattrapé dans une impasse
Quelques instants plus tard, le fuyard ayant perdu le contrôle de son véhicule a été retrouvé rue de la République. Son SUV a percuté et arraché plusieurs éléments de mobilier urbain.
Le conducteur est alors sorti du véhicule puis s'est enfui à pied. Rapidement retrouvé, il a été rattrapé et maîtrisé dans une impasse de la rue Léon-Gambetta.
Le dépistage de stupéfiants s’est révélé négatif. Après avoir d’abord refusé de se soumettre au contrôle d’alcoolémie, l’homme a finalement soufflé dans l’éthylomètre, qui a affiché 0,49 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit près d’un gramme par litre de sang.
Le conducteur est alors sorti du véhicule puis s'est enfui à pied. Rapidement retrouvé, il a été rattrapé et maîtrisé dans une impasse de la rue Léon-Gambetta.
Le dépistage de stupéfiants s’est révélé négatif. Après avoir d’abord refusé de se soumettre au contrôle d’alcoolémie, l’homme a finalement soufflé dans l’éthylomètre, qui a affiché 0,49 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit près d’un gramme par litre de sang.
Multiples infractions délictuelles
Âgé de 25 ans et domicilié à Oissel, il a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, dégradation de biens d’utilité publique et défaut de maîtrise. Plusieurs infractions au Code de la route, dont une vitesse excessive et le non-respect de la signalisation, lui sont également reprochées. Son véhicule a été placé en fourrière.