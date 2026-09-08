Le Havre : surpris en train de scier un antivol, il est suivi à distance par la victime du vol

Un riverain a surpris un individu occupé à scier l’antivol de son vélo, boulevard François-Ier, au Havre. Il a immédiatement contacté police secours, via le 17, puis suivi le suspect à distance afin de renseigner les équipages de la brigade anticriminalité.
Grâce à ses indications, les policiers ont rapidement localisé et intercepté l’homme, un Havrais âgé de 50 ans. Une scie à métaux, dont il se serait débarrassé sur un chantier pendant sa fuite, a également été retrouvée.
Grâce à ses indications, les policiers ont rapidement localisé et intercepté l’homme, un Havrais âgé de 50 ans. Une scie à métaux, dont il se serait débarrassé sur un chantier pendant sa fuite, a également été retrouvée.
Un autre vélo caché dans des buissons
Les constatations ont révélé des traces de dégradation sur l’antivol d’un premier vélo. Un second deux-roues, appartenant à la même victime, avait quant à lui été effectivement dérobé.
Le suspect a reconnu avoir volé ce vélo et l’avoir dissimulé dans des buissons à proximité. Présentant une forte odeur d’alcool, il a déclaré avoir consommé quatre grandes canettes de bière. La mesure à l’éthylomètre n’a toutefois pas pu être menée à son terme, l’intéressé ne soufflant pas correctement dans l’appareil.
Conduit au commissariat du Havre, il a été présenté à un officier de police judiciaire pour vol et tentative de vol avec dégradation. La scie à métaux a été saisie et placée sous scellé pour les besoins de la procédure.
Le suspect a reconnu avoir volé ce vélo et l’avoir dissimulé dans des buissons à proximité. Présentant une forte odeur d’alcool, il a déclaré avoir consommé quatre grandes canettes de bière. La mesure à l’éthylomètre n’a toutefois pas pu être menée à son terme, l’intéressé ne soufflant pas correctement dans l’appareil.
Conduit au commissariat du Havre, il a été présenté à un officier de police judiciaire pour vol et tentative de vol avec dégradation. La scie à métaux a été saisie et placée sous scellé pour les besoins de la procédure.