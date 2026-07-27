Elbeuf : ivre et sans assurance, un automobiliste met en panique une mère et ses trois enfants

Inquiète d’être suivie en voiture depuis plusieurs minutes, une automobiliste s’est réfugiée devant le commissariat d’Elbeuf. Le conducteur qui la suivait sans réel motif affichait un taux d’alcool de 0,92 mg par litre d’air expiré.

Publié le Lundi 27 Juillet 2026 à 11:33