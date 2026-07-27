Elbeuf : ivre et sans assurance, un automobiliste met en panique une mère et ses trois enfants


Inquiète d’être suivie en voiture depuis plusieurs minutes, une automobiliste s’est réfugiée devant le commissariat d’Elbeuf. Le conducteur qui la suivait sans réel motif affichait un taux d’alcool de 0,92 mg par litre d’air expiré.


Publié le Lundi 27 Juillet 2026 à 11:33



Le conducteur alcoolisé a été interpellé dans sa voiture près du commissariat de police d'Elbeuf - Illustration © DGPN
Le conducteur alcoolisé a été interpellé dans sa voiture près du commissariat de police d'Elbeuf - Illustration © DGPN
Une femme âgée de 31 ans, accompagnée de ses trois enfants, s’est présentée devant le commissariat d’Elbeuf (Seine-Maritime) vendredi 24 juillet, vers 23 h 35. Elle venait de composer le 17 après avoir remarqué qu’un véhicule la suivait avec insistance.

Pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une coïncidence, elle avait effectué plusieurs tours de rond-point. L’automobiliste était cependant resté derrière elle, faisant régulièrement monter son moteur dans les tours.

Le véhicule placé en fourrière

Les policiers ont aperçu la voiture suspecte à proximité du commissariat et ont demandé au conducteur de couper le contact. L’homme a d’abord accéléré au point mort avant de finalement obtempérer.

Une forte odeur d’alcool se dégageait de l’habitacle. Le conducteur, âgé de 59 ans, a été contrôlé avec 0,92 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit près de deux grammes dans le sang. Les policiers ont également constaté que son véhicule n’était pas assuré.

Le quinquagénaire a été interpellé et placé en garde à vue. Son permis de conduire a été retenu et sa voiture immobilisée puis conduite à la fourrière.


Tags : Elbeuf, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime

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