Elbeuf : ivre et sans assurance, un automobiliste met en panique une mère et ses trois enfants

Le conducteur alcoolisé a été interpellé dans sa voiture près du commissariat de police d'Elbeuf - Illustration © DGPN
Une femme âgée de 31 ans, accompagnée de ses trois enfants, s’est présentée devant le commissariat d’Elbeuf (Seine-Maritime) vendredi 24 juillet, vers 23 h 35. Elle venait de composer le 17 après avoir remarqué qu’un véhicule la suivait avec insistance.
Pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une coïncidence, elle avait effectué plusieurs tours de rond-point. L’automobiliste était cependant resté derrière elle, faisant régulièrement monter son moteur dans les tours.
Pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une coïncidence, elle avait effectué plusieurs tours de rond-point. L’automobiliste était cependant resté derrière elle, faisant régulièrement monter son moteur dans les tours.
Le véhicule placé en fourrière
Les policiers ont aperçu la voiture suspecte à proximité du commissariat et ont demandé au conducteur de couper le contact. L’homme a d’abord accéléré au point mort avant de finalement obtempérer.
Une forte odeur d’alcool se dégageait de l’habitacle. Le conducteur, âgé de 59 ans, a été contrôlé avec 0,92 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit près de deux grammes dans le sang. Les policiers ont également constaté que son véhicule n’était pas assuré.
Le quinquagénaire a été interpellé et placé en garde à vue. Son permis de conduire a été retenu et sa voiture immobilisée puis conduite à la fourrière.
Une forte odeur d’alcool se dégageait de l’habitacle. Le conducteur, âgé de 59 ans, a été contrôlé avec 0,92 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit près de deux grammes dans le sang. Les policiers ont également constaté que son véhicule n’était pas assuré.
Le quinquagénaire a été interpellé et placé en garde à vue. Son permis de conduire a été retenu et sa voiture immobilisée puis conduite à la fourrière.