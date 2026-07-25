Pont des Andelys : vitesse limitée et poids lourds de plus de 19 tonnes interdits jusqu'à nouvel ordre

« On préfère limiter la circulation maintenant plutôt que prendre un risque. Les résultats des experts nous indiqueront si des mesures supplémentaires sont à prendre », explique Thierry Plouvier, vice-président du Département en charge de la mobilité et des infrastructures routières.

Par mesure de précaution, le Département a choisi de limiter immédiatement le trafic, le temps de mener des investigations plus approfondies.Les poids lourds de plus de 19 tonnes sont désormais déviés par le pont de Courcelles ou celui de Gaillon. Depuis la sortie de l'autoroute à Heudebouville, ils sont orientés vers la RD6015 en direction de Gaillon.Les restrictions resteront en vigueur au moins jusqu'au 30 septembre 2026. Les études techniques, dont la durée est estimée entre trois et six mois, permettront de déterminer l'origine précise des anomalies observées et d'évaluer les éventuels travaux à réaliser.