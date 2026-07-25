Pont des Andelys : vitesse limitée et poids lourds de plus de 19 tonnes interdits jusqu'à nouvel ordre

Plus de 5 500 véhicules empruntent en moyenne chaque jour le pont des Andelys, qui constitue un passage stratégique pour franchir la Seine dans l'est de l'Eure.
Les automobilistes devront lever le pied en traversant le pont des Andelys (Eure). Par arrêté pris ce vendredi 24 juillet, le Département de l'Eure a abaissé la vitesse maximale autorisée à 30 km/h et interdit la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes.
Cette décision intervient à la suite d'une expertise confiée au Cerema après les épisodes de fortes chaleurs de juin et juillet 2026. Les spécialistes ont constaté une dilatation anormale du métal de l'ouvrage ainsi que des bruits de claquement, dont l'origine n'a pas encore été identifiée.
Cette décision intervient à la suite d'une expertise confiée au Cerema après les épisodes de fortes chaleurs de juin et juillet 2026. Les spécialistes ont constaté une dilatation anormale du métal de l'ouvrage ainsi que des bruits de claquement, dont l'origine n'a pas encore été identifiée.
Des investigations complémentaires lancées
Par mesure de précaution, le Département a choisi de limiter immédiatement le trafic, le temps de mener des investigations plus approfondies.
Les restrictions resteront en vigueur au moins jusqu'au 30 septembre 2026. Les études techniques, dont la durée est estimée entre trois et six mois, permettront de déterminer l'origine précise des anomalies observées et d'évaluer les éventuels travaux à réaliser.
« On préfère limiter la circulation maintenant plutôt que prendre un risque. Les résultats des experts nous indiqueront si des mesures supplémentaires sont à prendre », explique Thierry Plouvier, vice-président du Département en charge de la mobilité et des infrastructures routières.Les poids lourds de plus de 19 tonnes sont désormais déviés par le pont de Courcelles ou celui de Gaillon. Depuis la sortie de l'autoroute à Heudebouville, ils sont orientés vers la RD6015 en direction de Gaillon.
Les restrictions resteront en vigueur au moins jusqu'au 30 septembre 2026. Les études techniques, dont la durée est estimée entre trois et six mois, permettront de déterminer l'origine précise des anomalies observées et d'évaluer les éventuels travaux à réaliser.
À SAVOIR – Un axe très fréquenté
Selon les comptages réalisés par le Département en 2025, 5 505 véhicules empruntent en moyenne chaque jour le pont des Andelys, qui constitue un passage stratégique pour franchir la Seine dans l'est de l'Eure.
Selon les comptages réalisés par le Département en 2025, 5 505 véhicules empruntent en moyenne chaque jour le pont des Andelys, qui constitue un passage stratégique pour franchir la Seine dans l'est de l'Eure.