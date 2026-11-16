FLASH INFO - Vents forts : les ponts de Normandie et de Tancarville interdits aux deux-roues ce mardi

La préfecture de Seine-Maritime appelle à la prudence face à la dégradation météorologique attendue dans la nuit de lundi à mardi. Illustration © infonormandie

Une perturbation active traversera la Seine-Maritime mardi 17 novembre. En raison des vents forts annoncés, des restrictions de circulation toucheront les ponts de Normandie et de Tancarville, ainsi que le viaduc du Grand Canal.

Publié le Lundi 16 Novembre 2026 à 19:00 Mis à jour : 16/11 - 19:31