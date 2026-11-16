Les piétons, cyclistes et conducteurs de deux-roues motorisés ne pourront pas emprunter ces ouvrages pendant les périodes fixées par les services routiers. Ces mesures préventives visent à limiter les risques liés aux fortes rafales de vent.
Selon Bison Futé, les restrictions s'appliqueront mardi 17 novembre sur la N1029, au niveau du pont de Normandie et du viaduc du Grand Canal, durant toute la journée. Sur la N182, elles seront en vigueur de 1 heure à midi. Le communiqué mentionne également le pont de Tancarville parmi les ouvrages concernés.
Selon Bison Futé, les restrictions s'appliqueront mardi 17 novembre sur la N1029, au niveau du pont de Normandie et du viaduc du Grand Canal, durant toute la journée. Sur la N182, elles seront en vigueur de 1 heure à midi. Le communiqué mentionne également le pont de Tancarville parmi les ouvrages concernés.
Vent, pluie et orages : une triple vigilance jaune
La préfecture de Seine-Maritime appelle également à la prudence face à la dégradation météorologique attendue dans la nuit de lundi à mardi.
Météo-France place le département en vigilance jaune pour trois phénomènes :
- Vent : de 3 h à 21 h mardi.
- Pluie-inondation : jusqu'à 9 h mardi.
- Orages : de 16 h à 20 h mardi.
La préfecture notamment recommande de limiter les déplacements, d'adapter sa vitesse et d'éviter les promenades en forêt ou sur le littoral. En cas d'orage, il est conseillé de se mettre à l'abri, loin des arbres, et de ne jamais s'engager sur une route inondée.
Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance à l'approche des grands ouvrages de franchissement de l'estuaire de la Seine.
Météo-France place le département en vigilance jaune pour trois phénomènes :
- Vent : de 3 h à 21 h mardi.
- Pluie-inondation : jusqu'à 9 h mardi.
- Orages : de 16 h à 20 h mardi.
La préfecture notamment recommande de limiter les déplacements, d'adapter sa vitesse et d'éviter les promenades en forêt ou sur le littoral. En cas d'orage, il est conseillé de se mettre à l'abri, loin des arbres, et de ne jamais s'engager sur une route inondée.
Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance à l'approche des grands ouvrages de franchissement de l'estuaire de la Seine.