Rouen : une femme de 21 ans intoxiquée par les fumées dans un feu d’appartement


Une jeune femme a été secourue, jeudi soir, lors d’un incendie dans un appartement de la rue Louis-Ricard, à Rouen. Elle avait inhalé des fumées.



Jeudi 23 Juillet 2026 - 20:02


Rouen : une femme de 21 ans intoxiquée par les fumées dans un feu d’appartement
Une épaisse fumée s’échappait du logement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de trois étages lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, peu après 19 heures. Le foyer a été rapidement éteint au moyen d’une lance.

Une occupante de 21 ans, réfugiée dans la cuisine, a pu quitter l’appartement en suivant les consignes données à distance par un opérateur du centre de traitement de l’alerte du Sdis 76. Incommodée par les fumées, elle a été prise en charge et examinée dans une ambulance.

​Vingt sapeurs-pompiers mobilisés

Les secours ont ensuite procédé à la ventilation des locaux. Six engins et vingt sapeurs-pompiers ont été engagés, aux côtés du Samu et des services d’Enedis. L’origine de l’incendie n’est pas précisée.


Tags : enquête, faits divers, incendie, police, pompiers, Rouen, Seine-Maritime


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