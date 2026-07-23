Rouen : une femme de 21 ans intoxiquée par les fumées dans un feu d’appartement

Une épaisse fumée s’échappait du logement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de trois étages lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, peu après 19 heures. Le foyer a été rapidement éteint au moyen d’une lance.
Une occupante de 21 ans, réfugiée dans la cuisine, a pu quitter l’appartement en suivant les consignes données à distance par un opérateur du centre de traitement de l’alerte du Sdis 76. Incommodée par les fumées, elle a été prise en charge et examinée dans une ambulance.
Une occupante de 21 ans, réfugiée dans la cuisine, a pu quitter l’appartement en suivant les consignes données à distance par un opérateur du centre de traitement de l’alerte du Sdis 76. Incommodée par les fumées, elle a été prise en charge et examinée dans une ambulance.
Vingt sapeurs-pompiers mobilisés
Les secours ont ensuite procédé à la ventilation des locaux. Six engins et vingt sapeurs-pompiers ont été engagés, aux côtés du Samu et des services d’Enedis. L’origine de l’incendie n’est pas précisée.