Rouen : une adolescente de 16 ans grièvement blessée dans un accident sur les quais

Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux de l’agglomération - illustration Pixabay

Trois jeunes femmes ont été blessées dans une collision entre deux voitures, dans la nuit de jeudi à vendredi, quai Bois-Guilbert à Rouen. La plus jeune, âgée de 16 ans, est en état d’urgence absolue.

Publié le Vendredi 27 Novembre 2026 à 02:20 Mis à jour : 27/11 - 02:43