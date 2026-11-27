Un accident de la circulation a mobilisé vingt sapeurs-pompiers et six véhicules de secours routier ce vendredi 27 novembre, peu après 1 h 10, quai Bois-Guilbert, sur la rive droite de Rouen (Seine-Maritime).
Initialement signalé comme impliquant trois voitures, l’accident ne concerne finalement que deux véhicules, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76) dans un bilan actualisé à 2 h 15.
Initialement signalé comme impliquant trois voitures, l’accident ne concerne finalement que deux véhicules, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis 76) dans un bilan actualisé à 2 h 15.
Trois jeunes femmes hospitalisées
Une adolescente de 16 ans, grièvement blessée et classée en urgence absolue, a été transportée sous surveillance médicale par le Smur vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.
Deux autres jeunes femmes, âgées toutes les deux de 18 ans, ont également été évacuées vers le CHU, en état d’urgence relative.
Quatre hommes, âgés de 24, 25, 32 et 34 ans, sont sortis indemnes de l’accident et ont été laissés sur place.
L’intervention des secours touchait à sa fin à 2 h 15. Il appartient désormais à l’enquête ouverte par les services de police de déterminer les circonstances de la collision.
Deux autres jeunes femmes, âgées toutes les deux de 18 ans, ont également été évacuées vers le CHU, en état d’urgence relative.
Quatre hommes, âgés de 24, 25, 32 et 34 ans, sont sortis indemnes de l’accident et ont été laissés sur place.
L’intervention des secours touchait à sa fin à 2 h 15. Il appartient désormais à l’enquête ouverte par les services de police de déterminer les circonstances de la collision.
La collision entre deux véhicules s’est produite sur le quai Bois-Guilbert, sur la rive droite – © Google MapsAgrandir la carte