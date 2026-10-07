Rouen : un octogénaire périt dans un incendie, sa femme héliportée à Garches en urgence absolue

Un incendie d’appartement a fait un mort et une blessée en urgence absolue, ce mercredi matin, avenue de la Porte-des-Champs à Rouen (Seine-Maritime). Vingt et un sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Publié le Mercredi 7 Octobre 2026 à 09:44