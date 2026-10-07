Rouen : un octogénaire périt dans un incendie, sa femme héliportée à Garches en urgence absolue

Un homme, âgé de 88 ans, a été retrouvé sans vie dans son appartement ravagé par un incendie, ce mercredi 7 octobre, à Rouen. Une femme, nonagénaire, prise en charge en urgence absolue, a été transportée par l’hélicoptère Viking 76 vers le centre hospitalier Raymond-Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine.
Les secours ont été appelés à 7 h 42 par une personne âgée signalant de la fumée dans son logement, avenue de la Porte-des-Champs. Elle précisait que son mari était alité. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté en effet la présence d’un feu dans l’appartement, situé au cinquième étage d’un immeuble de six étages, proche de l'hôtel de ville. Une victime avait été sortie du logement.
Les secours ont été appelés à 7 h 42 par une personne âgée signalant de la fumée dans son logement, avenue de la Porte-des-Champs. Elle précisait que son mari était alité. À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté en effet la présence d’un feu dans l’appartement, situé au cinquième étage d’un immeuble de six étages, proche de l'hôtel de ville. Une victime avait été sortie du logement.
La police ouvre une enquête
Sept engins et vingt et un sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Deux lances à incendie ont été utilisées pour éteindre le sinistre. Les secours ont également procédé à des reconnaissances, puis à la sécurisation des lieux et à leur ventilation.
Le SMUR, les polices nationale et municipale ainsi que des agents d’Enedis et de GRDF étaient sur place. Un officier de police judiciaire s’est rendu sur les lieux pour effectuer les constatations. L’origine de l’incendie demeure inconnue à cette heure. Les services de police sont chargés de l’enquête.
Le SMUR, les polices nationale et municipale ainsi que des agents d’Enedis et de GRDF étaient sur place. Un officier de police judiciaire s’est rendu sur les lieux pour effectuer les constatations. L’origine de l’incendie demeure inconnue à cette heure. Les services de police sont chargés de l’enquête.