Rouen : un feu de cuisine maîtrisé dans un appartement, aucun blessé

Un incendie s’est déclaré en fin de journée ce mercredi dans un appartement situé avenue Jacques-Chastellain, à Rouen. Grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, le sinistre a été rapidement maîtrisé.
Le feu a pris dans la cuisine d’un logement situé au premier étage d’un immeuble d’habitation. Les secours, engagés à 18 h 26, sont parvenus à cantonner l’incendie à cette seule pièce, évitant toute propagation au reste de l’appartement ou aux logements voisins.
Le feu a pris dans la cuisine d’un logement situé au premier étage d’un immeuble d’habitation. Les secours, engagés à 18 h 26, sont parvenus à cantonner l’incendie à cette seule pièce, évitant toute propagation au reste de l’appartement ou aux logements voisins.
Une intervention rapide
Aucun blessé n’est à déplorer. Les circonstances précises de l’origine du feu ne sont pas encore connues. Les opérations des sapeurs-pompiers se poursuivaient en début de soirée afin de sécuriser les lieux et procéder aux dernières vérifications.
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