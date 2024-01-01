Rouen : un feu de cuisine maîtrisé dans un appartement, aucun blessé

Un incendie s’est déclaré en fin de journée ce mercredi dans un appartement situé avenue Jacques-Chastellain, à Rouen. Grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, le sinistre a été rapidement maîtrisé.



Le feu a pris dans la cuisine d’un logement situé au premier étage d’un immeuble d’habitation. Les secours, engagés à 18 h 26, sont parvenus à cantonner l’incendie à cette seule pièce, évitant toute propagation au reste de l’appartement ou aux logements voisins.