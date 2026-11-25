Parallèlement aux opérations d’extinction, les secours procèdent à des reconnaissances dans les étages afin de s’assurer qu’aucun occupant ne se trouve en difficulté.



Le dispositif de secours mobilise vingt sapeurs-pompiers et six engins. Selon le premier bilan communiqué par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76), aucune victime n’est à déplorer pour le moment.



L’intervention est toujours en cours. L’origine du sinistre n’est pas précisée.



Plus d’informations à venir.