Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont actuellement mobilisés rue des Bons-Enfants, à Rouen, pour combattre un incendie qui a pris naissance dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de quatre étages surmontés de combles.
Trois lances à incendie ont été déployées pour venir à bout des flammes et empêcher leur propagation au reste du bâtiment.
Trois lances à incendie ont été déployées pour venir à bout des flammes et empêcher leur propagation au reste du bâtiment.
Des reconnaissances dans les étages
Parallèlement aux opérations d’extinction, les secours procèdent à des reconnaissances dans les étages afin de s’assurer qu’aucun occupant ne se trouve en difficulté.
Le dispositif de secours mobilise vingt sapeurs-pompiers et six engins. Selon le premier bilan communiqué par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76), aucune victime n’est à déplorer pour le moment.
L’intervention est toujours en cours. L’origine du sinistre n’est pas précisée.
Plus d’informations à venir.
Le dispositif de secours mobilise vingt sapeurs-pompiers et six engins. Selon le premier bilan communiqué par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76), aucune victime n’est à déplorer pour le moment.
L’intervention est toujours en cours. L’origine du sinistre n’est pas précisée.
Plus d’informations à venir.