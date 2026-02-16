Rouen : le jeune homme sans permis conduisait une voiture volée

Outre un défaut de permis, le conducteur devra répondre d'un recel de vol - Illustration Adobe Stock
Les policiers de la BAC, engagés dans une opération de lutte contre la délinquance, ont repéré vendredi 13 février en soirée une Peugeot 207 blanche correspondant au signalement d’un véhicule dérobé le 12 février. La voiture circulait boulevard de l’Yser, à Rouen, avec les plaques concordant au fichier des véhicules volés.
À la vue des fonctionnaires, le conducteur a tenté de se soustraire au contrôle en se déplaçant dans l’habitacle, moteur toujours en marche. Face à ce refus d’obtempérer, les policiers ont brisé les vitres avant afin d’accéder rapidement au véhicule et empêcher toute fuite.
Interpellé sans permis
Le conducteur, âgé de 18 ans et domicilié au Grand-Quevilly, a été interpellé peu avant 20 heures. Il a reconnu être à l’origine du vol du véhicule. Les vérifications ont confirmé que la Peugeot était bien signalée volée et que le jeune homme n’était pas titulaire du permis de conduire.
Présenté à l'officier de police judiciaire de permanence, l'automobiliste devra répondre de recel de vol et de conduite sans permis. Le véhicule a été pris en charge en vue de son enlèvement.
