Rouen : le jeune homme sans permis conduisait une voiture volée

Les policiers de la BAC, engagés dans une opération de lutte contre la délinquance, ont repéré vendredi 13 février en soirée une Peugeot 207 blanche correspondant au signalement d’un véhicule dérobé le 12 février. La voiture circulait boulevard de l’Yser, à Rouen, avec les plaques concordant au fichier des véhicules volés.



À la vue des fonctionnaires, le conducteur a tenté de se soustraire au contrôle en se déplaçant dans l’habitacle, moteur toujours en marche. Face à ce refus d’obtempérer, les policiers ont brisé les vitres avant afin d’accéder rapidement au véhicule et empêcher toute fuite.