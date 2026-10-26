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Tags : Rouen, Seine-Maritime


Rouen : ivre au volant, l'automobiliste roule sur les trottoirs et les pistes cyclables


Un conducteur a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi, près du pont Guillaume-le-Conquérant, à Rouen. Son taux d'alcoolémie dépassait largement la limite autorisée.


Publié le Lundi 26 Octobre 2026 à 12:46


Rouen : ivre au volant, l'automobiliste roule sur les trottoirs et les pistes cyclables
Légende : Le contrôle d'alcoolémie a révélé un taux  de 1,36 grammes dans le sang - Illustration 

Un automobiliste de 27 ans a attiré l'attention des policiers dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 octobre, vers 2 heures du matin, à proximité du pont Guillaume-le-Conquérant, à Rouen (Seine-Maritime).

Le conducteur circulait notamment sur les trottoirs et les voies réservées aux deux-roues. Il aurait également refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers.

Un taux de 1,36 gramme d'alcool par litre de sang

Interpellé, le jeune homme a été soumis à un contrôle d'alcoolémie qui a révélé un taux de 0,68 milligramme par litre d'air expiré, soit 1,36 gramme par litre de sang.

Son permis de conduire a été retenu et son véhicule immobilisé. Une procédure a été engagée pour les infractions délictuelles constatées.

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