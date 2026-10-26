Rouen : ivre au volant, l'automobiliste roule sur les trottoirs et les pistes cyclables

Un conducteur a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi, près du pont Guillaume-le-Conquérant, à Rouen. Son taux d'alcoolémie dépassait largement la limite autorisée.

Publié le Lundi 26 Octobre 2026 à 12:46