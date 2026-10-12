Rouen : il tente de cisailler l'antivol d'une trottinette électrique avec une pince coupante

Grâce au signalement et aux indications de la victime, les policiers se sont rendus place du Vieux-Marché. Ils y ont repéré un suspect devant l’église Sainte-Jeanne-d’Arc et l’ont interpellé. Cet homme de 33 ans a été formellement reconnu sur place par la jeune femme.



La victime a récupéré sa trottinette, momentanément inutilisable en raison des dégradations. Elle a également remis aux enquêteurs la pince coupante abandonnée par l’individu lors de sa fuite.



Le mis en cause a été conduit à l’hôtel de police et placé en garde à vue pour tentative de vol avec dégradations et séjour irrégulier. La jeune femme a indiqué son intention de déposer plainte.