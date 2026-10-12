Rouen : il tente de cisailler l'antivol d'une trottinette électrique avec une pince coupante

Une tentative de vol de trottinette électrique a conduit à l’interpellation d’un homme, dimanche 11 octobre, dans le centre-ville de Rouen. Vers 21 h 40, une femme de 28 ans, accompagnée d’un collègue de 20 ans, a sollicité un équipage de police en patrouille rue Rollon.
Selon les éléments, la jeune femme venait de mettre en fuite un individu qui tentait de dérober sa trottinette. Il s’était attaqué à l’antivol avec une pince coupante, puis avait dévissé des éléments du cadre et les câbles de freinage.
Selon les éléments, la jeune femme venait de mettre en fuite un individu qui tentait de dérober sa trottinette. Il s’était attaqué à l’antivol avec une pince coupante, puis avait dévissé des éléments du cadre et les câbles de freinage.
Repéré devant l’église Sainte-Jeanne-d’Arc
Grâce au signalement et aux indications de la victime, les policiers se sont rendus place du Vieux-Marché. Ils y ont repéré un suspect devant l’église Sainte-Jeanne-d’Arc et l’ont interpellé. Cet homme de 33 ans a été formellement reconnu sur place par la jeune femme.
La victime a récupéré sa trottinette, momentanément inutilisable en raison des dégradations. Elle a également remis aux enquêteurs la pince coupante abandonnée par l’individu lors de sa fuite.
Le mis en cause a été conduit à l’hôtel de police et placé en garde à vue pour tentative de vol avec dégradations et séjour irrégulier. La jeune femme a indiqué son intention de déposer plainte.
La victime a récupéré sa trottinette, momentanément inutilisable en raison des dégradations. Elle a également remis aux enquêteurs la pince coupante abandonnée par l’individu lors de sa fuite.
Le mis en cause a été conduit à l’hôtel de police et placé en garde à vue pour tentative de vol avec dégradations et séjour irrégulier. La jeune femme a indiqué son intention de déposer plainte.