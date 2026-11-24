Dans les zones réglementées, les déplacements de volailles et d’oiseaux captifs sont interdits, sauf dérogation accordée par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Les autocontrôles sanitaires sont également rendus obligatoires dans les élevages professionnels et les basses-cours.



La chasse au gibier d’eau reste autorisée, mais le transport des appelants est interdit. Les chasseurs sont invités à redoubler de vigilance, notamment en matière de désinfection du matériel, de nettoyage des vêtements et de gestion des déchets de chasse.