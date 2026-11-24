La circulation du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages migrateurs conduit les autorités à renforcer les mesures de protection des élevages en Seine-Maritime.
À la suite de la détection de deux foyers entre les 6 et 13 novembre, le préfet annonce ce mardi 24 novembre l’extension de la zone de surveillance à dix communes supplémentaires (voir la liste ci-dessous).
À la suite de la détection de deux foyers entre les 6 et 13 novembre, le préfet annonce ce mardi 24 novembre l’extension de la zone de surveillance à dix communes supplémentaires (voir la liste ci-dessous).
Restrictions dans les élevages et les basses-cours
Dans les zones réglementées, les déplacements de volailles et d’oiseaux captifs sont interdits, sauf dérogation accordée par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Les autocontrôles sanitaires sont également rendus obligatoires dans les élevages professionnels et les basses-cours.
La chasse au gibier d’eau reste autorisée, mais le transport des appelants est interdit. Les chasseurs sont invités à redoubler de vigilance, notamment en matière de désinfection du matériel, de nettoyage des vêtements et de gestion des déchets de chasse.
La chasse au gibier d’eau reste autorisée, mais le transport des appelants est interdit. Les chasseurs sont invités à redoubler de vigilance, notamment en matière de désinfection du matériel, de nettoyage des vêtements et de gestion des déchets de chasse.
Des contrôles et de possibles sanctions financières
Les services de l’État procéderont à des contrôles. Le non-respect des obligations sanitaires pourra entraîner une réduction des indemnisations auxquelles les éleveurs pourraient prétendre en cas de foyer.
Toute mortalité anormale d’oiseaux domestiques ou d’élevage doit être signalée sans délai à la DDPP de Seine-Maritime, joignable au 02 76 78 36 00.
Toute mortalité anormale d’oiseaux domestiques ou d’élevage doit être signalée sans délai à la DDPP de Seine-Maritime, joignable au 02 76 78 36 00.
À SAVOIR
La préfecture rappelle que la consommation de viande de volaille, de foie gras, d’œufs et de produits alimentaires à base de volaille ne présente aucun risque pour la santé humaine.
La préfecture rappelle que la consommation de viande de volaille, de foie gras, d’œufs et de produits alimentaires à base de volaille ne présente aucun risque pour la santé humaine.
Les dix communes en zone de protection
Angerville-l’Orcher, Criquetot-l’Esneval, Écrainville, Étainhus, Graimbouville, Hermeville, Manneville-la-Goupil, Saint-Sauveur-d’Émalleville, Turretot et Vergetot.
La zone de surveillance, élargie à onze communes supplémentaires, couvre un périmètre beaucoup plus vaste dans l’ouest du pays de Caux, jusqu’à l’estuaire de la Seine.
La zone de surveillance, élargie à onze communes supplémentaires, couvre un périmètre beaucoup plus vaste dans l’ouest du pays de Caux, jusqu’à l’estuaire de la Seine.