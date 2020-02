Roué de coups, il se fait voler sa moto à un feu rouge par quatre individus, à Juziers (Yvelines)

Grâce au signalement fourni par la victime, les occupants du véhicule ont rapidement été interpellés par la brigade anti-criminalité (BAC) en surveillance dans le secteur.



Les deux suspects, âgés de 18 et 19 ans et domiciliés à Chanteloup-les-Vignes et Carrières-sous-Poissy, ont été formellement identifiés par un autre motard, ami de la victime. Ils ont été placés en garde à vue pour vol avec violences en réunion. Les deux autres sont activement recherchés.