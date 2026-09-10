Rock et métal : quatre groupes sur la scène du Silo à Verneuil-sur-Avre

Le Silo ouvre sa nouvelle saison avec une soirée gratuite consacrée aux groupes locaux, samedi 19 septembre. Quatre formations aux univers très différents sont à l’affiche.

Publié le Jeudi 10 Septembre 2026 à 19:48