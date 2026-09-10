Rock et métal : quatre groupes sur la scène du Silo à Verneuil-sur-Avre

Quatre formations aux univers très différents sont à l’affiche, dont Lazare et Soul Sight - Photos fournies par le Silo
Les guitares vont donner le ton de cette rentrée au Silo. La salle de Verneuil-sur-Avre accueillera 61 Dolls, Soul Sight, NO2 et Lazare pour une nouvelle Scène ouverte dédiée au rock et au métal.
Les quatre groupes se produiront dans des conditions professionnelles devant un public invité à découvrir gratuitement leurs compositions. Cette soirée doit également favoriser les rencontres entre les artistes du territoire et les amateurs de musiques actuelles.
Les quatre groupes se produiront dans des conditions professionnelles devant un public invité à découvrir gratuitement leurs compositions. Cette soirée doit également favoriser les rencontres entre les artistes du territoire et les amateurs de musiques actuelles.
Du rock indépendant au métal électro-groove
61 Dolls puise son inspiration dans le rock des années 1980 et 1990 ainsi que dans la scène indépendante actuelle. Le quatuor revendique des morceaux bruts et directs, conçus pour prendre toute leur dimension sur scène.
Formé en 2014, Soul Sight mélange rock alternatif, atmosphères planantes et riffs métal. Après un premier album sorti en 2017, le groupe revient avec un nouveau projet de cinq titres.
Lazare présentera, de son côté, un répertoire de créations originales chantées en français. Ses influences naviguent entre pop-rock, fusion, chanson française et métal, avec des textes centrés sur des thèmes humains.
Issu de la scène normande, NO2 associe métal, rock progressif et électro-groove. Le groupe développe dans ses textes en français des sujets liés à l’humanité, aux civilisations et à la science, soutenus par un univers à la fois sonore et visuel.
Formé en 2014, Soul Sight mélange rock alternatif, atmosphères planantes et riffs métal. Après un premier album sorti en 2017, le groupe revient avec un nouveau projet de cinq titres.
Lazare présentera, de son côté, un répertoire de créations originales chantées en français. Ses influences naviguent entre pop-rock, fusion, chanson française et métal, avec des textes centrés sur des thèmes humains.
Issu de la scène normande, NO2 associe métal, rock progressif et électro-groove. Le groupe développe dans ses textes en français des sujets liés à l’humanité, aux civilisations et à la science, soutenus par un univers à la fois sonore et visuel.
EN PRATIQUE
* Samedi 19 septembre 2026
* Ouverture des portes à 20 h 30
* Le Silo, à Verneuil-sur-Avre
* Entrée libre et gratuite
* Concerts de 61 Dolls, Soul Sight, NO2 et Lazare
* Samedi 19 septembre 2026
* Ouverture des portes à 20 h 30
* Le Silo, à Verneuil-sur-Avre
* Entrée libre et gratuite
* Concerts de 61 Dolls, Soul Sight, NO2 et Lazare