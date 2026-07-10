Risque d’incendie : les feux d’artifice interdits à Vittefleur et Nesle-Normandeuse, en Seine-Maritime


La préfecture de Seine-Maritime a interdit les spectacles pyrotechniques prévus dans ces deux communes, les règles de sécurité contre les feux de forêt n’étant pas respectées.



Vendredi 10 Juillet 2026 - 19:35


Illustration © infonormandie
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Les feux d’artifice de Vittefleur et de Nesle-Normandeuse, en Seine-Maritime,  n’auront pas lieu. Le préfet de la Seine-Maritime a décidé de les interdire en raison du non-respect des règles destinées à prévenir les incendies d’espaces naturels.

Cette décision intervient alors que le département est confronté à une sécheresse durable et à plusieurs épisodes successifs de fortes chaleurs. La Seine-Maritime est placée en vigilance orange canicule depuis ce vendredi 10 juillet.

Plusieurs tirs déplacés ou annulés

Chaque commune organisant un spectacle pyrotechnique doit le déclarer auprès des services de l’État et obtenir un récépissé. Cette procédure permet notamment de vérifier le respect de l’arrêté préfectoral encadrant l’usage du feu à proximité des forêts et des espaces boisés.

Selon la préfecture, la majorité des communes dont les projets ne réunissaient pas toutes les conditions de sécurité ont accepté de déplacer le lieu de tir ou d’annuler leur feu d’artifice. À Vittefleur et Nesle-Normandeuse, l’intervention du préfet a toutefois été nécessaire.

Les autorités déconseillent par ailleurs toute activité susceptible de provoquer un départ de feu dans les espaces naturels : feux d’artifice à moins de 200 mètres des bois, lanternes chinoises, feux de camp, barbecues, jets de mégots ou utilisation de matériels produisant des étincelles.


Tags : 14-Juillet, feux d'artifice, incendie, interdiction, Nesle-Normandeuse, Seine-Maritime, Vittefleur


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