Risque d’incendie : les feux d’artifice interdits à Vittefleur et Nesle-Normandeuse, en Seine-Maritime

Chaque commune organisant un spectacle pyrotechnique doit le déclarer auprès des services de l’État et obtenir un récépissé. Cette procédure permet notamment de vérifier le respect de l’arrêté préfectoral encadrant l’usage du feu à proximité des forêts et des espaces boisés.



Selon la préfecture, la majorité des communes dont les projets ne réunissaient pas toutes les conditions de sécurité ont accepté de déplacer le lieu de tir ou d’annuler leur feu d’artifice. À Vittefleur et Nesle-Normandeuse, l’intervention du préfet a toutefois été nécessaire.



Les autorités déconseillent par ailleurs toute activité susceptible de provoquer un départ de feu dans les espaces naturels : feux d’artifice à moins de 200 mètres des bois, lanternes chinoises, feux de camp, barbecues, jets de mégots ou utilisation de matériels produisant des étincelles.