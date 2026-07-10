Au large de Fécamp, six migrants secourus par l’« Abeille Normandie »

Le canot tous temps Cap Fagnet de la SNSM de Fécamp figurait également parmi les moyens engagés par le CROSS Gris-Nez, aux côtés de navires des Affaires maritimes, des douanes et de la Marine nationale.



Dans le même temps, une autre opération était menée plus au nord, entre Stella-Plage et Le Touquet. Quarante personnes présentes à bord d’une seconde embarcation ont contacté les secours et ont été récupérées par le patrouilleur des Affaires maritimes Jeanne Barret. Elles ont été débarquées à Boulogne-sur-Mer.



Les deux embarcations ont poursuivi leur route avec les personnes restées à bord et ont rejoint les eaux britanniques. Au total, 46 personnes ont été secourues au cours de ces deux opérations, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.