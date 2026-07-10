Au large de Fécamp, six migrants secourus par l’« Abeille Normandie »

Plusieurs moyens de secours nautiques ont été engagés pour porter assistance aux passagers des deux embarcations - Illustration © Adobe stock
Une opération de sauvetage a été engagée ce vendredi 10 juillet au large de Fécamp, après le signalement d’une embarcation tentant de traverser la Manche. Le bateau avait été détecté dans la matinée par les équipes du sémaphore.
Le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Normandie s’est porté à sa rencontre. Six personnes ont été récupérées en mer, avant d’être conduites jusqu’au port de Calais après un transfert entre deux moyens de secours.
Le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Normandie s’est porté à sa rencontre. Six personnes ont été récupérées en mer, avant d’être conduites jusqu’au port de Calais après un transfert entre deux moyens de secours.
Le canot de la SNSM de Fécamp mobilisé
Le canot tous temps Cap Fagnet de la SNSM de Fécamp figurait également parmi les moyens engagés par le CROSS Gris-Nez, aux côtés de navires des Affaires maritimes, des douanes et de la Marine nationale.
Dans le même temps, une autre opération était menée plus au nord, entre Stella-Plage et Le Touquet. Quarante personnes présentes à bord d’une seconde embarcation ont contacté les secours et ont été récupérées par le patrouilleur des Affaires maritimes Jeanne Barret. Elles ont été débarquées à Boulogne-sur-Mer.
Les deux embarcations ont poursuivi leur route avec les personnes restées à bord et ont rejoint les eaux britanniques. Au total, 46 personnes ont été secourues au cours de ces deux opérations, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.
Dans le même temps, une autre opération était menée plus au nord, entre Stella-Plage et Le Touquet. Quarante personnes présentes à bord d’une seconde embarcation ont contacté les secours et ont été récupérées par le patrouilleur des Affaires maritimes Jeanne Barret. Elles ont été débarquées à Boulogne-sur-Mer.
Les deux embarcations ont poursuivi leur route avec les personnes restées à bord et ont rejoint les eaux britanniques. Au total, 46 personnes ont été secourues au cours de ces deux opérations, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.