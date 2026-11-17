Une personne percutée mortellement par un train à Oissel : le trafic a repris progressivement

Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées à cette heure - illustration Infonormandie

Un accident mortel survenu ce mardi matin à Oissel, près de Rouen, perturbe fortement la circulation des trains sur plusieurs lignes normandes. Initialement prévue à 11 h 40, la reprise est désormais envisagée vers 13 heures.

Publié le Mardi 17 Novembre 2026 à 09:44 Mis à jour : 17/11 - 14:57