Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu actuellement, ce mardi 17 novembre, sur une partie des lignes Paris–Rouen–Le Havre,Rouen-Paris, Rouen-Elbeuf, Rouen-Caen. Une reprise, d'abord envisagée à 11 h 40, est repoussée à 13 heures, indique l'astreinte communication de la SNCF.
Un accident de personne, dont le décès a été confirmé dans la matinée, survenu à Oissel, en Seine-Maritime, paralyse la circulation des trains entre Rouen et Vernon. Selon SNCF Nomad Train, qui a communiqué sur X à 9 h 20, aucun train ne circule dans les deux sens sur cette portion de ligne, jusqu’à nouvel ordre. D'ores et déjà, deux trains - le 13122 et le 13115 - ont été supprimés.
Les voyageurs du 3106 impactés par l'accident sont actuellement en cours d'évacuation.
La SNCF annonce en fin de matinée avoir mis en place une cellule d'écoute et de soutien psychologique pour les voyageurs : 0800 120 821.
Un accident de personne, dont le décès a été confirmé dans la matinée, survenu à Oissel, en Seine-Maritime, paralyse la circulation des trains entre Rouen et Vernon. Selon SNCF Nomad Train, qui a communiqué sur X à 9 h 20, aucun train ne circule dans les deux sens sur cette portion de ligne, jusqu’à nouvel ordre. D'ores et déjà, deux trains - le 13122 et le 13115 - ont été supprimés.
Les voyageurs du 3106 impactés par l'accident sont actuellement en cours d'évacuation.
La SNCF annonce en fin de matinée avoir mis en place une cellule d'écoute et de soutien psychologique pour les voyageurs : 0800 120 821.
🔴 #FlashInfoTraficNomadTrain 9h20 ⚠️ Accident de personne entre Oissel et Pont-de-l'Arche sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. ➡️ La circulation est interrompue dans les deux sens entre Rouen et Vernon, jusqu'à nouvel ordre. ⌛️ L'heure de reprise est estimée à 11h40. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. 💬— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) November 17, 2026
Reprise du trafic vers 13 heures
Des agents sont à l'intérieur des trains bloqués et à la gare d'Elbeuf pour informer et conseiller les voyageurs. Pour ceux qui doivent regagner Paris, un contournement par Serqueux et Gisors va être mis en place.
Les voyageurs doivent s’attendre à d’importantes perturbations sur l’axe Paris–Rouen–Le Havre. La SNCF estime désormais pour le moment la reprise du trafic à 13 heures, un horaire susceptible d’évoluer selon le déroulement de l’intervention.
Les circonstances exactes de l’accident et leurs conséquences ne sont pas précisées à cette heure .
P’us d’infos à venir sur Infonormandie.
Les voyageurs doivent s’attendre à d’importantes perturbations sur l’axe Paris–Rouen–Le Havre. La SNCF estime désormais pour le moment la reprise du trafic à 13 heures, un horaire susceptible d’évoluer selon le déroulement de l’intervention.
Les circonstances exactes de l’accident et leurs conséquences ne sont pas précisées à cette heure .
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