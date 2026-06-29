Canicule et orages en Seine-Maritime : un premier bilan après une semaine sous haute tension

Sur le plan agricole, un recensement est en cours afin d'évaluer les dégâts causés par la grêle sur les cultures. À ce stade, un seul cas de surmortalité lié à la chaleur a été signalé dans un élevage porcin.



Avec le retour à la vigilance verte, les différents arrêtés préfectoraux pris pendant la crise ont été levés, notamment les restrictions sur les activités de plein air, la consommation d'alcool sur la voie publique, les travaux agricoles et forestiers ainsi que les feux d'artifice.



Pour autant, le préfet appelle à ne pas relâcher la vigilance. « Les conséquences graves sur la santé sont toujours possibles dans les jours qui suivent, notamment pour les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques », rappelle-t-il, invitant chacun à poursuivre les gestes de prévention.