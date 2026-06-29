Canicule et orages en Seine-Maritime : un premier bilan après une semaine sous haute tension

Les violents orages de samedi soir ont également mobilisé les services de secours. Le sapeurs-pompiers ont réalisé 22 interventions, principalement dans les secteurs de Montville, Mont-Cauvaire et Clères, pour des inondations, infiltrations d'eau et chutes d'arbres. - Photo d'illustration ©SDIS76/X
La parenthèse caniculaire est refermée, mais ses effets se feront encore sentir plusieurs jours. La préfecture de la Seine-Maritime a dressé ce lundi un premier bilan d'un épisode qualifié d'exceptionnel, marqué par des températures atteignant jusqu'à 41 °C dans les terres le 23 juin et par plusieurs jours placés en vigilance rouge.
« L'impact sur le système de santé reste durable malgré la baisse des températures », souligne la préfecture. Si le SAMU et les Ehpad faisaient état dimanche d'une « pression opérationnelle modérée », les centres hospitaliers du département demeuraient confrontés à « un niveau de charge élevé ». Le bilan humain national est, lui, toujours en cours de consolidation.
« L'impact sur le système de santé reste durable malgré la baisse des températures », souligne la préfecture. Si le SAMU et les Ehpad faisaient état dimanche d'une « pression opérationnelle modérée », les centres hospitaliers du département demeuraient confrontés à « un niveau de charge élevé ». Le bilan humain national est, lui, toujours en cours de consolidation.
Les orages ont généré 22 interventions des secours
Les violents orages de samedi soir ont également mobilisé les services de secours. Le SDIS76 a réalisé 22 interventions, principalement dans les secteurs de Montville, Mont-Cauvaire et Clères, pour des inondations, infiltrations d'eau et chutes d'arbres.
La préfecture relève également que les grands événements maintenus durant le week-end, notamment Archéo Jazz et Vivacités, « n'ont pas connu d'incidents liés à la canicule grâce à la vigilance des organisateurs et à la bonne application des mesures prises par arrêtés préfectoraux ».
La préfecture relève également que les grands événements maintenus durant le week-end, notamment Archéo Jazz et Vivacités, « n'ont pas connu d'incidents liés à la canicule grâce à la vigilance des organisateurs et à la bonne application des mesures prises par arrêtés préfectoraux ».
FOCUS
Noyades : un appel à la prudence
La préfecture insiste également sur un autre phénomène qui a marqué cette période de fortes chaleurs : les nombreuses noyades enregistrées partout en France.
Elle appelle à la plus grande prudence en rappelant quelques règles essentielles : privilégier les zones de baignade surveillées, entrer progressivement dans l'eau après une exposition au soleil, surveiller les enfants en permanence, éviter toute consommation d'alcool avant la baignade et respecter les interdictions.
En Seine-Maritime, plusieurs interventions de secours ont d'ailleurs été nécessaires ces derniers jours, dont certaines se sont soldées par des drames, rappelant que le risque d'hydrocution demeure élevé même après la fin de l'épisode caniculaire.
Noyades : un appel à la prudence
La préfecture insiste également sur un autre phénomène qui a marqué cette période de fortes chaleurs : les nombreuses noyades enregistrées partout en France.
Elle appelle à la plus grande prudence en rappelant quelques règles essentielles : privilégier les zones de baignade surveillées, entrer progressivement dans l'eau après une exposition au soleil, surveiller les enfants en permanence, éviter toute consommation d'alcool avant la baignade et respecter les interdictions.
En Seine-Maritime, plusieurs interventions de secours ont d'ailleurs été nécessaires ces derniers jours, dont certaines se sont soldées par des drames, rappelant que le risque d'hydrocution demeure élevé même après la fin de l'épisode caniculaire.
Ne pas relâcher la vigilance
Le préfet a rendu visite lors de la canicule aux services de santé, notamment au DSAMU76 - Photo ©Préfecture/X
Sur le plan agricole, un recensement est en cours afin d'évaluer les dégâts causés par la grêle sur les cultures. À ce stade, un seul cas de surmortalité lié à la chaleur a été signalé dans un élevage porcin.
Avec le retour à la vigilance verte, les différents arrêtés préfectoraux pris pendant la crise ont été levés, notamment les restrictions sur les activités de plein air, la consommation d'alcool sur la voie publique, les travaux agricoles et forestiers ainsi que les feux d'artifice.
Pour autant, le préfet appelle à ne pas relâcher la vigilance. « Les conséquences graves sur la santé sont toujours possibles dans les jours qui suivent, notamment pour les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques », rappelle-t-il, invitant chacun à poursuivre les gestes de prévention.
Avec le retour à la vigilance verte, les différents arrêtés préfectoraux pris pendant la crise ont été levés, notamment les restrictions sur les activités de plein air, la consommation d'alcool sur la voie publique, les travaux agricoles et forestiers ainsi que les feux d'artifice.
Pour autant, le préfet appelle à ne pas relâcher la vigilance. « Les conséquences graves sur la santé sont toujours possibles dans les jours qui suivent, notamment pour les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques », rappelle-t-il, invitant chacun à poursuivre les gestes de prévention.
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