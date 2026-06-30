Yvelines : un mort et deux blessés graves dans un accident sur l'A13 à Bouafle

Les agents chargés de l'entretien et de la sécurité sur les autoroutes sont de plus en plus exposés lors des interventions de balisage - Illustration © infonormandie
Le drame s’est produit dans la nuit de lundi à mardi, vers 1 heure du matin, entre les points kilométriques 35 et 36 à hauteur de Bouafle, dans les Yvelines. Un véhicule utilitaire, qui circulait en direction de Poissy, a percuté un camion de balisage de la Sanef, heureusement inoccupé au moment du choc.
Des travaux étaient en cours en amont. Pour sécuriser la zone et guider les automobilistes vers un changement de voie, des agents de la Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France avaient positionné deux véhicules équipés de flèches lumineuses de rabattement.
Des travaux étaient en cours en amont. Pour sécuriser la zone et guider les automobilistes vers un changement de voie, des agents de la Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France avaient positionné deux véhicules équipés de flèches lumineuses de rabattement.
Deux blessés en urgence absolue
Pour une raison qui reste à déterminer, l’utilitaire a heurté l’un de ces véhicules avant de faire plusieurs tonneaux. La circulation a été coupée quelques heures dans le seul sens concerné afin de permettre l’intervention des secours.
À leur arrivée, les secours ont pris en charge un homme de 70 ans décédé à bord du véhicule. Deux autres hommes, âgés de 49 et 34 ans, classés en urgence absolue, ont été transportés au centre hospitalier intercommunal de Poissy.
Une enquête devra préciser les circonstances de l'accident.
À leur arrivée, les secours ont pris en charge un homme de 70 ans décédé à bord du véhicule. Deux autres hommes, âgés de 49 et 34 ans, classés en urgence absolue, ont été transportés au centre hospitalier intercommunal de Poissy.
Une enquête devra préciser les circonstances de l'accident.