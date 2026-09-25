 

RN154 : la sortie d’Acquigny fermée deux heures pour le Marathon Seine-Eure


Le Marathon Seine-Eure entraînera la fermeture de la sortie n°5 de la RN154, dimanche 18 octobre 2026, à Acquigny (Eure). Une déviation sera mise en place.


Publié le Vendredi 25 Septembre 2026 à 14:43


La sortie d'Acquigny sera neutralisée pour les besolins du marathon Seine-Eure
La sortie d'Acquigny sera neutralisée pour les besolins du marathon Seine-Eure
Les automobilistes circulant sur la RN154 dans le sens Rouen–Evreux devront adapter leur trajet à hauteur d’Acquigny. La bretelle de sortie n°5 sera inaccessible de 9 h à 11 h, annonce la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO).

Cette fermeture est prévue dans le cadre du Marathon Seine-Eure 2026, organisé le dimanche 18 octobre.

Une déviation par la sortie n°6

Pendant ces deux heures, les conducteurs seront invités à poursuivre sur la RN154 jusqu’à la sortie n°6 pour suivre la déviation.

La DIRNO appelle les usagers à respecter la signalisation temporaire, les limitations de vitesse et les distances de sécurité, ainsi qu’à redoubler de prudence à proximité des agents intervenant sur la route.


Tags : Acquigny, Eure, inforoute

Vous pouvez réagir à cet article
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…
Les autres infos