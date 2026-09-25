RN154 : la sortie d’Acquigny fermée deux heures pour le Marathon Seine-Eure

Les automobilistes circulant sur la RN154 dans le sens Rouen–Evreux devront adapter leur trajet à hauteur d’Acquigny. La bretelle de sortie n°5 sera inaccessible de 9 h à 11 h, annonce la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO).
Cette fermeture est prévue dans le cadre du Marathon Seine-Eure 2026, organisé le dimanche 18 octobre.
Cette fermeture est prévue dans le cadre du Marathon Seine-Eure 2026, organisé le dimanche 18 octobre.
Une déviation par la sortie n°6
Pendant ces deux heures, les conducteurs seront invités à poursuivre sur la RN154 jusqu’à la sortie n°6 pour suivre la déviation.
La DIRNO appelle les usagers à respecter la signalisation temporaire, les limitations de vitesse et les distances de sécurité, ainsi qu’à redoubler de prudence à proximité des agents intervenant sur la route.
La DIRNO appelle les usagers à respecter la signalisation temporaire, les limitations de vitesse et les distances de sécurité, ainsi qu’à redoubler de prudence à proximité des agents intervenant sur la route.