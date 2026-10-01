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Tags : A 14, Nanterre, Puteaux


Incendie dans le tunnel de La Défense : l’A14 fermée vers Paris entre Nanterre et Puteaux



Publié le Jeudi 1 Octobre 2026 à 14:01


Tunnel de la Défense
Tunnel de la Défense
La circulation a été interrompue ce jeudi matin sur l’A14, entre Nanterre et Puteaux (Hauts-de-Seine), à la suite d’un incendie dans le tunnel de La Défense.

L’autoroute A14 a été fermée en direction de Paris ce jeudi 1er octobre, après un incendie dans le tunnel de La Défense. La fermeture concerne la portion comprise entre l’A86, à Nanterre, et la D933, au niveau du boulevard circulaire, à Puteaux.

La durée de cette interruption était indéterminée dans la matinée. Aucun horaire de réouverture n’était annoncé.

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