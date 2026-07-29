Quinze structures gonflables et un trampoline interdits au public dans un parc de loisirs du Calvados

Le préfet du Calvados a suspendu pendant trois mois l’utilisation de plusieurs équipements du parc « Au paradis des enfants – Le Village enfantin », à La Vespière, près d'Orbec. De nombreuses anomalies susceptibles de mettre les usagers en danger ont été relevées.

Publié le Mercredi 29 Juillet 2026 à 11:54