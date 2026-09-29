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Tags : Ouville-la-Rivière, Seine-Maritime


Quatre blessés dans une collision impliquant trois véhicules à Ouville-la-Rivière, en Seine-Maritime


Une femme de 50 ans a été grièvement blessée et transportée au CHU de Rouen après une collision entre trois véhicules, ce mardi soir à Ouville-la-Rivière dans le pays de Caux.


Publié le Mardi 29 Septembre 2026 à 22:04


La coillision s'est produite au niveau de cette intersection entre la route de Dieppe (D925) et la route d'Ambrumesnil (D323) - Illustration © Google Maps
La coillision s'est produite au niveau de cette intersection entre la route de Dieppe (D925) et la route d'Ambrumesnil (D323) - Illustration © Google Maps
L’accident s’est produit vers 19 h 30, à l’intersection des routes de Dieppe (D925)  et d'Ambrumesnil (D323). À leur arrivée, les secours ont découvert trois véhicules accidentés et quatre victimes, dont une personne inconsciente et incarcérée.

Les sapeurs-pompiers ont sécurisé les lieux, mis en place un balisage et assuré la protection incendie avant de prendre en charge les victimes avec le SMUR de Dieppe. Une opération de désincarcération a également été nécessaire.

Les trois autres victimes — deux hommes de 68 et 54 ans ainsi qu’une femme de 62 ans — ont été légèrement blessées. Elles ont été transportées au centre hospitalier de Dieppe.

La victime grièvement blessée, une femme âgée de 50 ans, a été médicalisée puis évacuée vers le CHU de Rouen. L’intervention a mobilisé huit engins et 24 sapeurs-pompiers, avec le concours des gendarmes et des services de voirie.


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