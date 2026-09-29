Féminicide au Havre : le conjoint mis en examen et placé en détention provisoire

Le conjoint d’une femme de 70 ans, tuée à coups d’haltère dimanche au Havre, a été mis en examen pour meurtre par conjoint ou concubin et placé en détention provisoire. Durant sa garde à vue, il a reconnu lui avoir porté les coups mortels dans un contexte de déménagement de l’appartement.

Publié le Mardi 29 Septembre 2026 à 20:39