Au Havre, une femme de 70 ans tuée à coups de haltère : son conjoint en garde à vue

Le parquet du Havre annonce le placement en garde à vue d’un homme de 72 ans pour meurtre aggravé par conjoint. La victime, âgée de 70 ans, a été découverte sans vie ce dimanche 27 septembre.

Publié le Lundi 28 Septembre 2026 à 14:04