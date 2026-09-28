Au Havre, une femme de 70 ans tuée à coups de haltère : son conjoint en garde à vue

L'enquête de ce féminicide a été confiée au commissariat du Havre, qui a procédé dès dimanche aux premières investigations de police technique et scientifique - Illustration
Un appel à la police a conduit les enquêteurs à découvrir le corps d’une femme de 70 ans, hier dimanche, à un domicile situé dans le centre-ville du Havre (Seine-Maritime). À 13h30, les policiers ont été contactés par « une personne indiquant avoir tué sa conjointe », précise Soizic Guillaume, procureure de la République du Havre, dans un communiqué diffusé ce lundi 28 septembre.
Des coups à la tête, un haltère retrouvé
Sur place, les fonctionnaires ont interpellé le conjoint de la victime, un homme âgé de 72 ans. Il est placé en garde à vue depuis dimanche en tout début d'après-midi pour « meurtre aggravé par conjoint ».
Selon la procureure, « la victime a reçu plusieurs coups particulièrement violents à la tête, portés avec un objet, un haltère ayant été retrouvé sur les lieux ».
L’enquête, confiée au commissariat du Havre, se poursuit avec les auditions du suspect et des proches, ainsi que des expertises médico-légales.
Selon la procureure, « la victime a reçu plusieurs coups particulièrement violents à la tête, portés avec un objet, un haltère ayant été retrouvé sur les lieux ».
L’enquête, confiée au commissariat du Havre, se poursuit avec les auditions du suspect et des proches, ainsi que des expertises médico-légales.
Une précédente plainte en 2012
Le parquet fait également état d’une plainte déposée par la victime pour des appels téléphoniques malveillants commis en 2012. « Cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite après que la victime ait retiré sa plainte », indique Soizic Guillaume.