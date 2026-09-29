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Tags : Bolbec, Seine-Maritime


Bolbec : contrôlé alcoolisé, l'automobiliste dissimulait un couteau


Un automobiliste de 43 ans a été interpellé ce lundi soir à Bolbec, en Seine-Maritime. Un couteau dissimulé sur lui a été découvert lors de sa garde à vue.


Publié le Mardi 29 Septembre 2026 à 12:16


Un couteau a été découvert sur l'automobiliste lors de son placement en garde à vue - Illustration © GP
Un couteau a été découvert sur l'automobiliste lors de son placement en garde à vue - Illustration © GP
Un véhicule dangereusement stationné sur la chaussée a attiré l’attention de policiers en patrouille ce lundi 28 septembre vers 19 h 40, rue des Martyrs-de-la-Résistance à Bolbec. Les fonctionnaires ont alors immédiatement procédé au contrôle de son conducteur, un homme de 43 ans.

Le dépistage d'alcoolémie a révélé un taux de 0,67 mg par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,34 g par litre de sang. L’automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue.

Un couteau découvert en garde à vue

Lors des vérifications de sécurité avant le placement en cellule du mis en cause, les policiers ont découvert que ce dernier dissimulait un couteau, une arme de catégorie D.

Son véhicule a été immobilisé. Une procédure judiciaire a été engagée pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et port d’arme prohibé. 

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