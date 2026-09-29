Bolbec : contrôlé alcoolisé, l'automobiliste dissimulait un couteau

Un véhicule dangereusement stationné sur la chaussée a attiré l’attention de policiers en patrouille ce lundi 28 septembre vers 19 h 40, rue des Martyrs-de-la-Résistance à Bolbec. Les fonctionnaires ont alors immédiatement procédé au contrôle de son conducteur, un homme de 43 ans.



Le dépistage d'alcoolémie a révélé un taux de 0,67 mg par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,34 g par litre de sang. L’automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue.