Bolbec : contrôlé alcoolisé, l'automobiliste dissimulait un couteau

Un couteau a été découvert sur l'automobiliste lors de son placement en garde à vue - Illustration © GP
Un véhicule dangereusement stationné sur la chaussée a attiré l’attention de policiers en patrouille ce lundi 28 septembre vers 19 h 40, rue des Martyrs-de-la-Résistance à Bolbec. Les fonctionnaires ont alors immédiatement procédé au contrôle de son conducteur, un homme de 43 ans.
Le dépistage d'alcoolémie a révélé un taux de 0,67 mg par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,34 g par litre de sang. L’automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue.
Le dépistage d'alcoolémie a révélé un taux de 0,67 mg par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,34 g par litre de sang. L’automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue.
Un couteau découvert en garde à vue
Lors des vérifications de sécurité avant le placement en cellule du mis en cause, les policiers ont découvert que ce dernier dissimulait un couteau, une arme de catégorie D.
Son véhicule a été immobilisé. Une procédure judiciaire a été engagée pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et port d’arme prohibé.
Son véhicule a été immobilisé. Une procédure judiciaire a été engagée pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et port d’arme prohibé.