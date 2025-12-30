Protoxyde d’azote et rave-parties : la Seine-Maritime serre la vis pour le Nouvel An

Régulièrement, des quantités plus ou moins importantes de cartouches de protoxyde d'azote sont saisies par les forces de l'ordre - Photo Police nationale du Havre/X
Face à la multiplication des usages détournés de protoxyde d’azote, notamment chez les plus jeunes, la préfecture de la Seine-Maritime durcit temporairement la réglementation. Vente, détention et consommation sont désormais strictement encadrées sur l’ensemble du département.
La décision est actée pour un peu plus d’un mois. Un arrêté préfectoral entre en vigueur ce mardi 30 décembre 2025 et jusqu'au samedi 31 janvier 2026 inclus afin de lutter contre la banalisation du protoxyde d’azote, souvent détourné de son usage initial à des fins récréatives. En toile de fond : des risques sanitaires avérés, des nuisances répétées sur l’espace public et une consommation en hausse chez les mineurs.
Concrètement, toute vente, cession – gratuite ou payante – et mise à disposition de protoxyde d’azote aux particuliers est interdite dans l’ensemble de la Seine-Maritime. L’objectif affiché est double : responsabiliser les fournisseurs et faciliter les contrôles sur le terrain.
Détention et consommation interdites sur la voie publique
L’arrêté va plus loin en interdisant la détention et la consommation de protoxyde d’azote sur la voie publique, tout comme l’abandon de cartouches ou de bonbonnes. Une mesure destinée à prévenir les troubles à l’ordre public et les atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques, alors que ces déchets sont régulièrement retrouvés dans les rues, les parcs ou à proximité des établissements scolaires.
Une exception subsiste toutefois : les cartouches contenant 8,6 grammes de gaz ou moins ne sont pas concernées par l’interdiction.
La vente reste possible, mais uniquement pour les professionnels, de 8h à 20h, sur présentation d’un titre professionnel et d’une pièce d’identité, et à condition de justifier d’un usage régulier dans le cadre de leur activité.
Rave-parties : rassemblements festifs non déclarés interdits
Les raveurs et autres adeptes des rassemblements festifs vont devoir se teni à carreau - Illustration Pixabay
Dans le même temps, la préfecture prend les devants à l’approche du Nouvel An. Un second arrêté interdit les rassemblements festifs à caractère musical de type teknival, rave ou free-party non déclarés sur tout le territoire de la Seine-Maritime.
Cette interdiction s’appliquera du mercredi 31 décembre à 15h00 jusqu’au lundi 5 janvier à 10h00. Elle concerne également la circulation de véhicules transportant du matériel de sonorisation, d’amplification collective ou des groupes électrogènes de plus de 10 kVA, susceptibles d’alimenter ce type d’événement, conformément à l’article R.211-2 du code de la sécurité intérieure.
📌 À retenir
* ❌ Interdiction totale de vente de protoxyde d’azote aux particuliers
* 🚫 Détention et consommation prohibées sur la voie publique
* ✅ Vente autorisée uniquement aux professionnels, sous conditions
* 🔊 Rave-parties et free-parties non déclarées interdites jusqu’au 5 janvier
