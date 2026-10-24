Près de Bourg-Achard, une Porsche fait des tonneaux sur l'A13 : son conducteur n'a pas survécu

Un quinquagénaire a perdu la vie ce samedi après-midi sur l’A13, dans le sens Caen–Paris. Sa voiture était seule impliquée.



Publié le Samedi 24 Octobre 2026 à 17:05