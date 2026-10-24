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Tags : A13, Eure


Près de Bourg-Achard, une Porsche fait des tonneaux sur l'A13 : son conducteur n'a pas survécu


Un quinquagénaire a perdu la vie ce samedi après-midi sur l’A13, dans le sens Caen–Paris. Sa voiture était seule impliquée.


Publié le Samedi 24 Octobre 2026 à 17:05


Près de Bourg-Achard, une Porsche fait des tonneaux sur l'A13 : son conducteur n'a pas survécu

L’accident s’est produit au kilomètre 132, peu avant l’échangeur de Bourg-Achard, dans l’Eure. Les secours ont été appelés à 15h45. Selon les premiers éléments, la Porsche qui circulait dans le sens Caen vers Paris a fait des tonneaux avant de s’immobiliser sur les voies de droite.

Le conducteur, un homme de 56 ans, a été déclaré décédé par le médecin du SMUR dépêché sur place. Il était seul à bord. Dix sapeurs-pompiers sont intervenus.

Un bouchon de 2,5 kilomètres a été observé en amont de l’accident. La gendarmerie a ouvert une enquête pour en déterminer les circonstances.
 

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