Près de Bourg-Achard, une Porsche fait des tonneaux sur l'A13 : son conducteur n'a pas survécu

L’accident s’est produit au kilomètre 132, peu avant l’échangeur de Bourg-Achard, dans l’Eure. Les secours ont été appelés à 15h45. Selon les premiers éléments, la Porsche qui circulait dans le sens Caen vers Paris a fait des tonneaux avant de s’immobiliser sur les voies de droite.
Le conducteur, un homme de 56 ans, a été déclaré décédé par le médecin du SMUR dépêché sur place. Il était seul à bord. Dix sapeurs-pompiers sont intervenus.
Un bouchon de 2,5 kilomètres a été observé en amont de l’accident. La gendarmerie a ouvert une enquête pour en déterminer les circonstances.