Port-Jérôme-sur-Seine : des drifts, un refus d’obtempérer et une course-poursuite

La police municipale de Port-Jérôme-sur-Seine a repéré, ce jeudi 30 juillet vers 1 heure du matin, une voiture qui effectuait des drifts. Quatre personnes se trouvaient à bord.



À la vue des agents, le conducteur a refusé de s’arrêter et pris la fuite. Après une course-poursuite sur plusieurs kilomètres, la voiture des fuyards s’est brusquement immobilisée. Ses occupants ont alors tenté de s’échapper en courant.



Le conducteur, âgé de 22 ans, a été rattrapé et interpellé. Son alcoolémie a été mesurée à 0,32 mg par litre d’air expiré, un taux relevant d’une contravention.



Il a néanmoins été placé en garde à vue pour le refus d’obtempérer. Son permis a été retenu et le véhicule immobilisé. Les trois autres occupants n’ont pas été interpellés.