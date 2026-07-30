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Port-Jérôme-sur-Seine : des drifts, un refus d’obtempérer et une course-poursuite


Un automobiliste de 22 ans a été interpellé après avoir tenté d’échapper aux policiers municipaux dans la nuit de mercredi à jeudi.


Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 à 14:33



Illustration Adobe Stock
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La police municipale de Port-Jérôme-sur-Seine a repéré, ce jeudi 30 juillet vers 1 heure du matin, une voiture qui effectuait des drifts. Quatre personnes se trouvaient à bord.

À la vue des agents, le conducteur a refusé de s’arrêter et pris la fuite. Après une course-poursuite sur plusieurs kilomètres, la voiture des fuyards s’est brusquement immobilisée. Ses occupants ont alors tenté de s’échapper en courant.

Le conducteur, âgé de 22 ans, a été rattrapé et interpellé. Son alcoolémie a été mesurée à 0,32 mg par litre d’air expiré, un taux relevant d’une contravention.

Il a néanmoins été placé en garde à vue pour le refus d’obtempérer. Son permis a été retenu et le véhicule immobilisé. Les trois autres occupants n’ont pas été interpellés.


Tags : enquête, faits divers, police, Port-Jérôme-sur-Seine, Seine-Maritime

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