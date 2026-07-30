Chassé-croisé des vacances : samedi noir sur les routes, la côte normande très fréquentée dès vendredi

Bison Futé prévoit un week-end particulièrement chargé entre les départs des « aoûtiens » et les retours des « juillettistes ». - Photo © infonormandie
Les premières difficultés sont attendues dès vendredi 31 juillet sur les axes desservant la côte normande, la façade atlantique et le quart Sud-Est. Le trafic devrait commencer à se densifier en fin de matinée et rester soutenu jusqu’au milieu de la soirée.
Les départs depuis l’Île-de-France seront également nombreux, notamment aux différentes barrières de péage en direction du Sud et du Grand-Ouest. Dans le sens des retours, les principales congestions devraient concerner le Sud-Ouest et l’Arc méditerranéen, du début de la matinée jusqu’en début de soirée.
Les départs depuis l’Île-de-France seront également nombreux, notamment aux différentes barrières de péage en direction du Sud et du Grand-Ouest. Dans le sens des retours, les principales congestions devraient concerner le Sud-Ouest et l’Arc méditerranéen, du début de la matinée jusqu’en début de soirée.
Samedi noir dans le sens des départs
La situation sera encore plus compliquée samedi 1er août. Bison Futé classe la journée noire dans le sens des départs et recommande, dans la mesure du possible, de reporter son déplacement.
La circulation sera très soutenue sur l’ensemble des grands axes, en particulier ceux conduisant vers la côte atlantique, le Sud-Ouest, le centre de la France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen. Les difficultés devraient débuter très tôt et se prolonger jusqu’en début de soirée.
En Île-de-France, le trafic restera dense durant la nuit avant de s’intensifier sur les autoroutes A6 et A10. Le pic est attendu en fin de matinée, avant une amélioration progressive dans le courant de l’après-midi.
Dans le sens des retours, les flux seront importants dès le milieu de la matinée sur la côte atlantique, en Auvergne-Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée. De nombreux véhicules sont également attendus sur l’A10 en direction de l’Île-de-France entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée.
La circulation sera très soutenue sur l’ensemble des grands axes, en particulier ceux conduisant vers la côte atlantique, le Sud-Ouest, le centre de la France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen. Les difficultés devraient débuter très tôt et se prolonger jusqu’en début de soirée.
En Île-de-France, le trafic restera dense durant la nuit avant de s’intensifier sur les autoroutes A6 et A10. Le pic est attendu en fin de matinée, avant une amélioration progressive dans le courant de l’après-midi.
Dans le sens des retours, les flux seront importants dès le milieu de la matinée sur la côte atlantique, en Auvergne-Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée. De nombreux véhicules sont également attendus sur l’A10 en direction de l’Île-de-France entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée.
Des difficultés jusqu’à lundi
Dimanche 2 août, les principales congestions dans le sens des départs sont annoncées dans le Sud-Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes, entre le début de l’après-midi et le début de soirée. Les routes du pourtour méditerranéen seront les plus chargées dans le sens des retours.
Le trafic restera dense lundi 3 août sur les axes de la côte atlantique et du quart Sud-Est. En Île-de-France, des ralentissements devraient apparaître dans la matinée sur les autoroutes A6 et A10.
Le trafic restera dense lundi 3 août sur les axes de la côte atlantique et du quart Sud-Est. En Île-de-France, des ralentissements devraient apparaître dans la matinée sur les autoroutes A6 et A10.
A NOTER
L’autoroute A63 a rouvert en Gironde ce jeudi après les incendies. Des restrictions peuvent cependant rester en vigueur sur le réseau routier local.
L’autoroute A63 a rouvert en Gironde ce jeudi après les incendies. Des restrictions peuvent cependant rester en vigueur sur le réseau routier local.