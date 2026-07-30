Chassé-croisé des vacances : samedi noir sur les routes, la côte normande très fréquentée dès vendredi

La situation sera encore plus compliquée samedi 1er août. Bison Futé classe la journée noire dans le sens des départs et recommande, dans la mesure du possible, de reporter son déplacement.



La circulation sera très soutenue sur l’ensemble des grands axes, en particulier ceux conduisant vers la côte atlantique, le Sud-Ouest, le centre de la France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen. Les difficultés devraient débuter très tôt et se prolonger jusqu’en début de soirée.



En Île-de-France, le trafic restera dense durant la nuit avant de s’intensifier sur les autoroutes A6 et A10. Le pic est attendu en fin de matinée, avant une amélioration progressive dans le courant de l’après-midi.



Dans le sens des retours, les flux seront importants dès le milieu de la matinée sur la côte atlantique, en Auvergne-Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée. De nombreux véhicules sont également attendus sur l’A10 en direction de l’Île-de-France entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée.