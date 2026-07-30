Dieppe : positif à l’alcool et à la cocaïne lors d’un contrôle routier

Un contrôle d’alcoolémie a été mis en place au milieu de la nuit de ce mercredi à jeudi 30 juillet, boulevard du Maréchal-Joffre à Dieppe. Les policiers ont remarqué une forte odeur d’alcool lors du contrôle d’un automobiliste.



L’homme âgé de 35 ans a déclaré avoir consommé deux pintes de bière dans un bar. Son taux a été mesuré à 0,47 mg d’alcool par litre d’air expiré, un niveau supérieur au seuil délictuel.



Le dépistage aux stupéfiants s’est par ailleurs révélé positif à la cocaïne. Son permis a été retenu et son véhicule immobilisé.



Le conducteur devra répondre ultérieurement de ces faits devant la justice.