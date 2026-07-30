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Dieppe : positif à l’alcool et à la cocaïne lors d’un contrôle routier


Un automobiliste a été contrôlé dans la nuit de mercredi à jeudi boulevard du Maréchal-Joffre. Il cumulait alcool et stupéfiants.


Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 à 14:32



Illustration DGPN
Illustration DGPN
Un contrôle d’alcoolémie a été mis en place au milieu de la nuit de ce mercredi à jeudi 30 juillet, boulevard du Maréchal-Joffre à Dieppe. Les policiers ont remarqué une forte odeur d’alcool lors du contrôle d’un automobiliste.

L’homme âgé de 35 ans a déclaré avoir consommé deux pintes de bière dans un bar. Son taux a été mesuré à 0,47 mg d’alcool par litre d’air expiré, un niveau supérieur au seuil délictuel.

Le dépistage aux stupéfiants s’est par ailleurs révélé positif à la cocaïne. Son permis a été retenu et son véhicule immobilisé.

Le conducteur devra répondre ultérieurement de ces faits devant la justice.


Tags : alcoolémie, cocaïne, Dieppe, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime

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