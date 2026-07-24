Normandie : plus d’un véhicule de marchandises sur trois contrôlé en surcharge

Ce poids lourd affichait une surcharge de 29 tonnes, avec un poids total de 73 tonnes au lieu des 44 autorisées. Le transporteur a écopé de 29 amendes de 90 €, soit 2 610 €. La seconde remorque a dû être décrochée et prise en charge par un autre véhicule. Photo transmise par la préfecture de Normandie
Les contrôles menés sur le transport de marchandises en Normandie ont révélé un taux élevé d’infractions. Sur les 1 112 véhicules pesés au cours des six premiers mois de l’année, 415 circulaient en surcharge, soit 37 %.
Au total, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a participé à 109 opérations avec les forces de l’ordre. Parmi les véhicules contrôlés figuraient 415 utilitaires légers. Ces derniers représentent 62 % des véhicules pris en infraction.
Au total, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a participé à 109 opérations avec les forces de l’ordre. Parmi les véhicules contrôlés figuraient 415 utilitaires légers. Ces derniers représentent 62 % des véhicules pris en infraction.
Jusqu’à 55 % de véhicules en surcharge dans l’Orne
Les résultats varient fortement selon les départements. Le taux d’infraction atteint 55 % dans l’Orne, 47 % en Seine-Maritime et dans la Manche, et 42 % dans le Calvados.
L’Eure affiche un taux plus faible, à 26 %. Selon les services de l’État, ce résultat s’explique en partie par le passage de l’A13 en flux libre, qui complique l’interception des véhicules utilitaires légers.
La surcharge entraîne notamment un allongement des distances de freinage, une moins bonne tenue de route et une usure accélérée des pneus et des systèmes de freinage. Elle contribue également à la dégradation des chaussées et des ouvrages d’art.
L’Eure affiche un taux plus faible, à 26 %. Selon les services de l’État, ce résultat s’explique en partie par le passage de l’A13 en flux libre, qui complique l’interception des véhicules utilitaires légers.
La surcharge entraîne notamment un allongement des distances de freinage, une moins bonne tenue de route et une usure accélérée des pneus et des systèmes de freinage. Elle contribue également à la dégradation des chaussées et des ouvrages d’art.
Des véhicules immédiatement immobilisés
Selon l’importance du dépassement constaté, les conducteurs et les entreprises peuvent être sanctionnés par plusieurs amendes cumulées. Le véhicule peut également être immobilisé jusqu’à la régularisation du chargement.
Cette immobilisation peut durer quelques heures, plusieurs jours, voire davantage lorsque le transport nécessite un autre véhicule, le déchargement d’une partie de la marchandise ou une nouvelle autorisation pour un convoi exceptionnel.
Les chargeurs, les expéditeurs et les donneurs d’ordre peuvent eux aussi être poursuivis lorsque leurs pratiques ont contribué à la surcharge.
La DREAL dispose d’un agent spécialisé qui intervient dans les cinq départements normands avec un bureau mobile et du matériel de pesage. Entre 1 700 et 2 000 véhicules sont ainsi contrôlés chaque année. Les opérations doivent se poursuivre sur les principaux axes routiers de la région.
Cette immobilisation peut durer quelques heures, plusieurs jours, voire davantage lorsque le transport nécessite un autre véhicule, le déchargement d’une partie de la marchandise ou une nouvelle autorisation pour un convoi exceptionnel.
Les chargeurs, les expéditeurs et les donneurs d’ordre peuvent eux aussi être poursuivis lorsque leurs pratiques ont contribué à la surcharge.
La DREAL dispose d’un agent spécialisé qui intervient dans les cinq départements normands avec un bureau mobile et du matériel de pesage. Entre 1 700 et 2 000 véhicules sont ainsi contrôlés chaque année. Les opérations doivent se poursuivre sur les principaux axes routiers de la région.
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