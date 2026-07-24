Normandie : plus d’un véhicule de marchandises sur trois contrôlé en surcharge

Les résultats varient fortement selon les départements. Le taux d’infraction atteint 55 % dans l’Orne, 47 % en Seine-Maritime et dans la Manche, et 42 % dans le Calvados.



L’Eure affiche un taux plus faible, à 26 %. Selon les services de l’État, ce résultat s’explique en partie par le passage de l’A13 en flux libre, qui complique l’interception des véhicules utilitaires légers.



La surcharge entraîne notamment un allongement des distances de freinage, une moins bonne tenue de route et une usure accélérée des pneus et des systèmes de freinage. Elle contribue également à la dégradation des chaussées et des ouvrages d’art.