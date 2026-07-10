Faux policiers signalés dans l’Eure : les mairies de Douains et Ménilles appellent à la vigilance

Une alerte a été diffusée ce vendredi matin par la mairie de Douains, une commune située entre Pacy-sur-Eure et Vernon, après le signalement de faux policiers qui feraient du porte-à-porte dans le village voisin de Vaux-sur-Eure. La mairie de Ménilles met également en garde.

