Faux policiers signalés dans l’Eure : les mairies de Douains et Ménilles appellent à la vigilance


Une alerte a été diffusée ce vendredi matin par la mairie de Douains, une commune située entre Pacy-sur-Eure et Vernon, après le signalement de faux policiers qui feraient du porte-à-porte dans le village voisin de Vaux-sur-Eure. La mairie de Ménilles met également en garde.



Vendredi 10 Juillet 2026 - 12:04


Dans la majorité des cas, les intrus ciblent les personnes âgées et vulnérables. Ne pas hésiter à contacter le 17 en cas de doute - Illustration ©Adobe Stock
Dans la majorité des cas, les intrus ciblent les personnes âgées et vulnérables. Ne pas hésiter à contacter le 17 en cas de doute - Illustration ©Adobe Stock
Selon le message publié via le dispositif d’alerte communal, des individus se faisant passer pour des policiers seraient actuellement en train d’opérer à Vaux-sur-Eure.

La mairie appelle les habitants à la plus grande prudence et recommande de ne pas laisser entrer ces personnes à leur domicile. En cas de démarchage suspect, il est demandé d’alerter immédiatement la mairie et, plus largement, les forces de l’ordre.

Comment réagir ?

En cas de doute face à une personne se présentant comme un policier :

• ne laissez pas entrer l’individu sans avoir vérifié son identité ;
• demandez sa carte professionnelle et, si nécessaire, refermez la porte pour effectuer une vérification ;
• contactez le 17 si le comportement vous paraît suspect ou en cas de tentative d’intrusion.

Les escroqueries au faux policier visent souvent les personnes âgées ou isolées afin de pénétrer dans leur domicile pour y commettre des vols. La plus grande vigilance est donc recommandée.



Tags : Douains, Eure, faux policiers, Vaux-sur-Eure, vigilance

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