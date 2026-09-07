 

Dieppe : au volant tous feux éteints, il avait plus de 2 grammes d’alcool dans le sang


Le conducteur d’une Renault Clio a été contrôlé dans la nuit de vendredi à samedi sur le quai Henri-IV, à Dieppe. Sa difficulté à se garer a attiré l’attention d’une patrouille de police.


Publié le Lundi 7 Septembre 2026 à 14:16


L'automobiliste avait plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang - Illustration
L'automobiliste avait plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang - Illustration
Tous feux éteints, la Renault Clio blanche circulait sur le quai Henri-IV lorsque les policiers l’ont remarquée, samedi 5 septembre vers 1 h 35. Son conducteur éprouvait également de grandes difficultés à effectuer une manœuvre de stationnement.

Lors du contrôle, les fonctionnaires ont relevé plusieurs signes laissant supposer une forte alcoolisation, notamment une haleine chargée. Le dépistage pratiqué sur place s’est révélé positif.

Plus de quatre fois la limite autorisée

Conduit au commissariat de Dieppe, l’automobiliste a été soumis à l’éthylomètre. L’appareil a affiché un taux de 1,01 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 2,02 grammes par litre de sang et plus de quatre fois la limite autorisée.
 


Tags : contrôle d'alcoolémie, Dieppe, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime

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