Dieppe : au volant tous feux éteints, il avait plus de 2 grammes d’alcool dans le sang

Tous feux éteints, la Renault Clio blanche circulait sur le quai Henri-IV lorsque les policiers l’ont remarquée, samedi 5 septembre vers 1 h 35. Son conducteur éprouvait également de grandes difficultés à effectuer une manœuvre de stationnement.
Lors du contrôle, les fonctionnaires ont relevé plusieurs signes laissant supposer une forte alcoolisation, notamment une haleine chargée. Le dépistage pratiqué sur place s’est révélé positif.
Lors du contrôle, les fonctionnaires ont relevé plusieurs signes laissant supposer une forte alcoolisation, notamment une haleine chargée. Le dépistage pratiqué sur place s’est révélé positif.
Plus de quatre fois la limite autorisée
Conduit au commissariat de Dieppe, l’automobiliste a été soumis à l’éthylomètre. L’appareil a affiché un taux de 1,01 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 2,02 grammes par litre de sang et plus de quatre fois la limite autorisée.
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