Dieppe : au volant tous feux éteints, il avait plus de 2 grammes d’alcool dans le sang

Le conducteur d’une Renault Clio a été contrôlé dans la nuit de vendredi à samedi sur le quai Henri-IV, à Dieppe. Sa difficulté à se garer a attiré l’attention d’une patrouille de police.

Publié le Lundi 7 Septembre 2026 à 14:16