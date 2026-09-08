Jusqu’à 85 km/h : l’Eure et la Seine-Maritime en vigilance jaune pour vent violent

Les préfectures recommandent de mettre à l’abri ou de fixer les objets susceptibles d’être emportés ou endommagés par le vent sur les balcons, les terrasses et dans les jardins.



Les automobilistes sont également invités à faire preuve de prudence, particulièrement lors des dépassements et à la sortie des zones abritées, où de brusques rafales peuvent déporter les véhicules.