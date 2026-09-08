Jusqu’à 85 km/h : l’Eure et la Seine-Maritime en vigilance jaune pour vent violent

L’Eure et la Seine-Maritime sont placées en vigilance jaune pour vent violent par Météo-France ce mardi 8 septembre, de 15 heures à 19 heures.
Les rafales pourraient atteindre 85 km/h au Havre et dans la vallée de la Seine. Le phénomène pourra provoquer quelques chutes de branches et compliquer les déplacements, notamment sur les ponts et les routes les plus exposées.
Les rafales pourraient atteindre 85 km/h au Havre et dans la vallée de la Seine. Le phénomène pourra provoquer quelques chutes de branches et compliquer les déplacements, notamment sur les ponts et les routes les plus exposées.
Rangez ou fixez les objets exposés
Les préfectures recommandent de mettre à l’abri ou de fixer les objets susceptibles d’être emportés ou endommagés par le vent sur les balcons, les terrasses et dans les jardins.
Les automobilistes sont également invités à faire preuve de prudence, particulièrement lors des dépassements et à la sortie des zones abritées, où de brusques rafales peuvent déporter les véhicules.
Les automobilistes sont également invités à faire preuve de prudence, particulièrement lors des dépassements et à la sortie des zones abritées, où de brusques rafales peuvent déporter les véhicules.