 

Jusqu’à 85 km/h : l’Eure et la Seine-Maritime en vigilance jaune pour vent violent


Le vent va nettement se renforcer ce mardi après-midi dans les deux départements. La vigilance jaune sera active entre 15 heures et 19 heures.


Publié le Mardi 8 Septembre 2026 à 12:39


Des rafales de vent sont annoncées par Météo France - illustration Abhishek sanga/Pexels
Des rafales de vent sont annoncées par Météo France - illustration Abhishek sanga/Pexels
L’Eure et la Seine-Maritime sont placées en vigilance jaune pour vent violent par Météo-France ce mardi 8 septembre, de 15 heures à 19 heures.

Les rafales pourraient atteindre 85 km/h au Havre et dans la vallée de la Seine. Le phénomène pourra provoquer quelques chutes de branches et compliquer les déplacements, notamment sur les ponts et les routes les plus exposées.

​Rangez ou fixez les objets exposés

Les préfectures recommandent de mettre à l’abri ou de fixer les objets susceptibles d’être emportés ou endommagés par le vent sur les balcons, les terrasses et dans les jardins.

Les automobilistes sont également invités à faire preuve de prudence, particulièrement lors des dépassements et à la sortie des zones abritées, où de brusques rafales peuvent déporter les véhicules.


Tags : conseils, Eure, Météo, Seine-Maritime, vent

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