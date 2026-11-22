Le marché de Noël

des Champs-Élysées en chiffres



* Près de 10 ans d’absence.

* 44 jours de festivités, du 22 novembre 2026 au 4 janvier 2027 inclus.

* Plus de 300 structures installées le long de l’avenue.

* 200 chalets commerçants, dont une centaine consacrée à l’artisanat, aux créations et aux cadeaux.

* 312 m² de patinoire en glace naturelle.

* Une vingtaine d’installations scénographiques.

* 560 000 pixels lumineux dans les arbres des Champs-Élysées.

* 5 minutes de spectacle lumineux, renouvelé tous les quarts d’heure.