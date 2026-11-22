Marché de Noël sur les Champs Elysées.mp3 (1.39 Mo)
Le marché de Noël retrouve les Champs-Élysées. Après près de dix ans d’absence, cet événement emblématique des fêtes de fin d’année à Paris a rouvert ses portes ce dimanche 22 novembre, entre le rond-point des Champs-Élysées et la place de la Concorde.
Installé de part et d’autre de l’avenue, le marché propose une promenade festive mêlant gastronomie, artisanat, créations originales et attractions familiales. Quelque 200 chalets commerçants, fabriqués en France et inspirés de l’architecture des toits parisiens, jalonnent le parcours.
Installé de part et d’autre de l’avenue, le marché propose une promenade festive mêlant gastronomie, artisanat, créations originales et attractions familiales. Quelque 200 chalets commerçants, fabriqués en France et inspirés de l’architecture des toits parisiens, jalonnent le parcours.
Les savoir-faire français à l’honneur
Une centaine de chalets sont consacrés à l’artisanat et aux idées de cadeaux : bijoux, accessoires, cosmétiques, jouets, objets de décoration ou encore prêt-à-porter. Les organisateurs entendent privilégier la qualité et l’origine des produits, ainsi que les savoir-faire français.
Une patinoire, un manège, la Maison du Père Noël, un renne monumental et une vingtaine d’installations scénographiques complètent le dispositif.
Une patinoire, un manège, la Maison du Père Noël, un renne monumental et une vingtaine d’installations scénographiques complètent le dispositif.
Un spectacle lumineux tous les quarts d’heure
À la nuit tombée, les décors du marché s’accorderont avec les illuminations des Champs-Élysées. Les 560 000 pixels lumineux installés dans les arbres de l’avenue donneront vie à un spectacle de cinq minutes, accompagné d’une réinterprétation des *Quatre Saisons* de Vivaldi par Max Richter.
Les tableaux lumineux se succéderont tous les quarts d’heure.
Organisé conjointement par 2A Organisation et le Comité Champs-Élysées, le marché de Noël se poursuivra jusqu’au lundi 4 janvier 2027.
Les tableaux lumineux se succéderont tous les quarts d’heure.
Organisé conjointement par 2A Organisation et le Comité Champs-Élysées, le marché de Noël se poursuivra jusqu’au lundi 4 janvier 2027.
Le marché de Noël
des Champs-Élysées en chiffres
* Près de 10 ans d’absence.
* 44 jours de festivités, du 22 novembre 2026 au 4 janvier 2027 inclus.
* Plus de 300 structures installées le long de l’avenue.
* 200 chalets commerçants, dont une centaine consacrée à l’artisanat, aux créations et aux cadeaux.
* 312 m² de patinoire en glace naturelle.
* Une vingtaine d’installations scénographiques.
* 560 000 pixels lumineux dans les arbres des Champs-Élysées.
* 5 minutes de spectacle lumineux, renouvelé tous les quarts d’heure.
des Champs-Élysées en chiffres
* Près de 10 ans d’absence.
* 44 jours de festivités, du 22 novembre 2026 au 4 janvier 2027 inclus.
* Plus de 300 structures installées le long de l’avenue.
* 200 chalets commerçants, dont une centaine consacrée à l’artisanat, aux créations et aux cadeaux.
* 312 m² de patinoire en glace naturelle.
* Une vingtaine d’installations scénographiques.
* 560 000 pixels lumineux dans les arbres des Champs-Élysées.
* 5 minutes de spectacle lumineux, renouvelé tous les quarts d’heure.