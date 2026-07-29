Oissel : un feu de broussailles mobilise d'importants moyens en bord de Seine

Un incendie de broussailles est en cours ce mercredi après-midi en Seine-Maritime, plus précisément à Oissel, en bord de Seine, avenue Ferdinand-Legagneux. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour contenir la propagation des flammes.



L'incendie concerne environ 2 hectares de végétation. Les secours sont actuellement engagés avec quatre lances afin de venir à bout du foyer. Au total, 29 sapeurs-pompiers et 12 engins sont déployés sur les lieux.



Le bilan provisoire ne fait état d'aucune victime ni de menace pour des habitations. L'intervention est toujours en cours.