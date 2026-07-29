Oissel : un feu de broussailles mobilise d'importants moyens en bord de Seine

Un incendie de broussailles est en cours ce mercredi après-midi en Seine-Maritime, plus précisément à Oissel, en bord de Seine, avenue Ferdinand-Legagneux. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour contenir la propagation des flammes.
L'incendie concerne environ 2 hectares de végétation. Les secours sont actuellement engagés avec quatre lances afin de venir à bout du foyer. Au total, 29 sapeurs-pompiers et 12 engins sont déployés sur les lieux.
Le bilan provisoire ne fait état d'aucune victime ni de menace pour des habitations. L'intervention est toujours en cours.
L'incendie concerne environ 2 hectares de végétation. Les secours sont actuellement engagés avec quatre lances afin de venir à bout du foyer. Au total, 29 sapeurs-pompiers et 12 engins sont déployés sur les lieux.
Le bilan provisoire ne fait état d'aucune victime ni de menace pour des habitations. L'intervention est toujours en cours.