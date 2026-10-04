« Nuit du droit » lundi 5 octobre : la justice se découvre autrement à Rouen, Dieppe et Évreux

Cluedo géant, enquêtes et débats : la Nuit du droit se déroule lundi 5 octobre en Normandie. Plusieurs rendez-vous sont prévus en Seine-Maritime et dans l’Eure. À Dieppe, la soirée affiche déjà complet.

Publié le Dimanche 4 Octobre 2026 à 10:10