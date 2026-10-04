« Nuit du droit » lundi 5 octobre : la justice se découvre autrement à Rouen, Dieppe et Évreux

Participer à une enquête dans un tribunal, découvrir les droits des personnes détenues ou s’interroger sur le rôle de l’avocat : la Nuit du droit propose de pousser les portes de la justice autrement. En Seine-Maritime et dans l’Eure, professionnels et public se retrouveront autour d’animations et de débats gratuits.
Créée en 2017, cette manifestation vise à rendre le droit plus accessible et à faire connaître ses métiers. Liée au 4 octobre, jour anniversaire de la Constitution, elle est décalée cette année au lundi 5 octobre 2026, le 4 tombant un dimanche.
Créée en 2017, cette manifestation vise à rendre le droit plus accessible et à faire connaître ses métiers. Liée au 4 octobre, jour anniversaire de la Constitution, elle est décalée cette année au lundi 5 octobre 2026, le 4 tombant un dimanche.
À Évreux, un Cluedo géant au palais de justice
Le nouveau palais de justice d’Évreux, dans l’Eure, accueillera un Cluedo géant et participatif, de 18 heures à 22 heures, au 4 rue de Verdun. Une manière ludique de découvrir l’univers judiciaire.
Le tribunal organise cette animation avec la gendarmerie, le conseil de prud’hommes, le Conseil départemental de l’accès au droit de l’Eure, l’ordre des avocats et la Chambre régionale des notaires. L’événement est accessible aux personnes préalablement inscrites.
Le tribunal organise cette animation avec la gendarmerie, le conseil de prud’hommes, le Conseil départemental de l’accès au droit de l’Eure, l’ordre des avocats et la Chambre régionale des notaires. L’événement est accessible aux personnes préalablement inscrites.
À Dieppe, la soirée d’enquête affiche complet
À Dieppe, en Seine-Maritime, la soirée « Sous surveillance » a déjà trouvé son public : le parquet a annoncé que l’événement était complet.
« Un grand merci pour votre enthousiasme mais l'événement affiche complet » fait savoir le parquet de Dieppe sur Instagram
Les participants inscrits sont attendus au tribunal judiciaire à partir de 18 heures, avec un accès par le square Carnot. Réunis en équipes de cinq, ils disposeront de trente minutes pour résoudre des énigmes et mener l’enquête. Des ateliers ludiques et pédagogiques leur permettront également de découvrir les règles de droit et les libertés fondamentales.
« Un grand merci pour votre enthousiasme mais l'événement affiche complet » fait savoir le parquet de Dieppe sur Instagram
Les participants inscrits sont attendus au tribunal judiciaire à partir de 18 heures, avec un accès par le square Carnot. Réunis en équipes de cinq, ils disposeront de trente minutes pour résoudre des énigmes et mener l’enquête. Des ateliers ludiques et pédagogiques leur permettront également de découvrir les règles de droit et les libertés fondamentales.
À Rouen, débattre de la prison et du rôle de l’avocat
Que devient le droit derrière les murs d’une prison ? À Rouen, la conférence-débat « Voyage au bout de la prison » abordera l’application du droit en milieu carcéral, de 18 h 30 à 20 h 30.
Organisée par le tribunal judiciaire et la cour d’appel avec plusieurs partenaires du monde judiciaire, universitaire et pénitentiaire, elle se déroulera dans la Grand-Chambre du Parlement de Normandie, salle des assises du palais de justice, 36 rue aux Juifs. L’accès est soumis à une réservation préalable, dans la limite des places disponibles.
Autre rendez-vous rouennais : « Défendre l’indéfendable », une conférence proposée par l’Institut catholique de Paris sur son campus de Rouen, 41 route de Neufchâtel, de 20 heures à 21 h 30. Cette rencontre gratuite nécessite également une inscription préalable.
Organisée par le tribunal judiciaire et la cour d’appel avec plusieurs partenaires du monde judiciaire, universitaire et pénitentiaire, elle se déroulera dans la Grand-Chambre du Parlement de Normandie, salle des assises du palais de justice, 36 rue aux Juifs. L’accès est soumis à une réservation préalable, dans la limite des places disponibles.
Autre rendez-vous rouennais : « Défendre l’indéfendable », une conférence proposée par l’Institut catholique de Paris sur son campus de Rouen, 41 route de Neufchâtel, de 20 heures à 21 h 30. Cette rencontre gratuite nécessite également une inscription préalable.
Des animations réservées aux lycéens
La Nuit du droit comprend aussi des rendez-vous scolaires. À Rouen, le tribunal administratif accueillera de 16 h 30 à 18 h 30 des procès fictifs destinés à un groupe d’élèves de seconde et de première du lycée Val-de-Seine, au Grand-Quevilly.
Au Havre, une projection-débat autour du film « Anatomie d’une chute » est programmée de 16 heures à 19 h 30, en partenariat avec le tribunal judiciaire. Elle se tiendra au lycée François-Ier et sera réservée aux élèves de l’établissement.
Ailleurs en Normandie, le programme prévoit notamment des procès fictifs à Lisieux, une soirée d’échanges sur les lieux de privation de liberté à Caen et le procès du « Prince Charmant » à Cherbourg-en-Cotentin.
Au Havre, une projection-débat autour du film « Anatomie d’une chute » est programmée de 16 heures à 19 h 30, en partenariat avec le tribunal judiciaire. Elle se tiendra au lycée François-Ier et sera réservée aux élèves de l’établissement.
Ailleurs en Normandie, le programme prévoit notamment des procès fictifs à Lisieux, une soirée d’échanges sur les lieux de privation de liberté à Caen et le procès du « Prince Charmant » à Cherbourg-en-Cotentin.
► Avant de vous déplacer.
Les rendez-vous destinés au public à Évreux, Dieppe et Rouen nécessitent une inscription préalable. La soirée de Dieppe affiche complet. Pour les autres manifestations, vérifiez auprès des organisateurs si des places restent disponibles. Les animations scolaires ne sont pas ouvertes au grand public.
Les rendez-vous destinés au public à Évreux, Dieppe et Rouen nécessitent une inscription préalable. La soirée de Dieppe affiche complet. Pour les autres manifestations, vérifiez auprès des organisateurs si des places restent disponibles. Les animations scolaires ne sont pas ouvertes au grand public.