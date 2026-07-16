Neuville-lès-Dieppe : une marche arrière hasardeuse trahit un conducteur alcoolisé


Un automobiliste a été interpellé avec 0,90 mg d’alcool par litre d’air expiré. Son véhicule a été immobilisé et son permis retenu.



Jeudi 16 Juillet 2026 - 11:18


Neuville-lès-Dieppe : une marche arrière hasardeuse trahit un conducteur alcoolisé
Cette nuit de mercredi à jeudi, vers 4 heures, un automobiliste a effectué une marche arrière sur une voie de circulation, avenue de la Libération, à Neuville-lès-Dieppe. La manœuvre pour le moins dangereuse a attiré l’attention d’une patrouille de police qui passait par-là. 

Le conducteur semblait vouloir repartir en direction de l’intersection avec l’avenue Charles-Nicolle. Les policiers ont actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux et se sont lancés à sa poursuite pour le contrôler. Le véhicule s’est finalement arrêté.

1,80 g dans le sang

L’homme âgé de 41 ans a été soumis à un dépistage d’alcoolémie, qui s’est révélé positif. Le contrôle a fait apparaître un taux de 0,90 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,80 g dans le sang .

Le véhicule a été immobilisé. Le quadragénaire a été interpellé puis placé en garde à vue. Son permis de conduire a également fait l’objet d’une rétention immédiate.
 


Tags : alcool, Dieppe, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime


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