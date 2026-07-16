Neuville-lès-Dieppe : une marche arrière hasardeuse trahit un conducteur alcoolisé

Cette nuit de mercredi à jeudi, vers 4 heures, un automobiliste a effectué une marche arrière sur une voie de circulation, avenue de la Libération, à Neuville-lès-Dieppe. La manœuvre pour le moins dangereuse a attiré l’attention d’une patrouille de police qui passait par-là.
Le conducteur semblait vouloir repartir en direction de l’intersection avec l’avenue Charles-Nicolle. Les policiers ont actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux et se sont lancés à sa poursuite pour le contrôler. Le véhicule s’est finalement arrêté.
Le conducteur semblait vouloir repartir en direction de l’intersection avec l’avenue Charles-Nicolle. Les policiers ont actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux et se sont lancés à sa poursuite pour le contrôler. Le véhicule s’est finalement arrêté.
1,80 g dans le sang
L’homme âgé de 41 ans a été soumis à un dépistage d’alcoolémie, qui s’est révélé positif. Le contrôle a fait apparaître un taux de 0,90 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,80 g dans le sang .
Le véhicule a été immobilisé. Le quadragénaire a été interpellé puis placé en garde à vue. Son permis de conduire a également fait l’objet d’une rétention immédiate.
Le véhicule a été immobilisé. Le quadragénaire a été interpellé puis placé en garde à vue. Son permis de conduire a également fait l’objet d’une rétention immédiate.