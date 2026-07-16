Neuville-lès-Dieppe : une marche arrière hasardeuse trahit un conducteur alcoolisé

Cette nuit de mercredi à jeudi, vers 4 heures, un automobiliste a effectué une marche arrière sur une voie de circulation, avenue de la Libération, à Neuville-lès-Dieppe. La manœuvre pour le moins dangereuse a attiré l’attention d’une patrouille de police qui passait par-là.



Le conducteur semblait vouloir repartir en direction de l’intersection avec l’avenue Charles-Nicolle. Les policiers ont actionné leurs avertisseurs sonores et lumineux et se sont lancés à sa poursuite pour le contrôler. Le véhicule s’est finalement arrêté.