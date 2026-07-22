Neuville-lès-Dieppe : deux policiers se jettent à l’eau pour sauver une femme de 25 ans

Les policiers sont intervenus hier, mardi 21 juillet, vers 22 h 45, rue du Général-Leclerc, au niveau de la plage du Puys à Neuville-lès-Dieppe. Une femme de 25 ans, présentée comme dépressive, se trouvait dans l’eau depuis un certain temps.
Aidés de leurs moyens lumineux, les fonctionnaires ont lancé plusieurs appels avant de parvenir à la localiser à environ vingt mètres du bord du rivage. La jeune femme ne semblait plus en mesure de regagner seule la plage.
Aidés de leurs moyens lumineux, les fonctionnaires ont lancé plusieurs appels avant de parvenir à la localiser à environ vingt mètres du bord du rivage. La jeune femme ne semblait plus en mesure de regagner seule la plage.
Retrouvée la tête dans l’eau
Deux policiers ont alors retiré une partie de leur équipement et se sont jetés à l’eau. À leur arrivée, la victime avait la tête immergée, dans une zone profonde d’environ un mètre.
Consciente mais très affaiblie, elle a été ramenée sur la terre ferme puis confiée aux sapeurs-pompiers. Son éventuel transport vers un établissement hospitalier n’a pas été confirmé.
Consciente mais très affaiblie, elle a été ramenée sur la terre ferme puis confiée aux sapeurs-pompiers. Son éventuel transport vers un établissement hospitalier n’a pas été confirmé.